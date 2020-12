Eilenburger Kita soll Neubau erhalten

Eilenburg

Der Stadtrat in Eilenburg hat auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr an diesem Montag eine ziemlich umfangreiche Tagesordnung zu bewältigen. Hier die wichtigsten Themen im Überblick:

Kita Heinzelmännchen: Die Kommune plant für rund 2,4 Millionen Euro einen Erweiterungsbau sowie den Umbau des bestehenden Gebäudes. Grund: Bereits jetzt herrscht dort Platzmangel und die Stadtverwaltung geht davon aus, dass in den nächsten Jahren ein weiterer Bedarf an Kita-Plätzen besteht. Das neue Gebäude soll in Modulbauweise errichtet werden – das spart Zeit. 140 Kindergartenkinder haben dann in vier Gruppenräumen auf zwei Ebenen Platz. Krippenkinder bleiben im Altbau. Alt- und Neubau werden über einen neuen Eingangsbereich verbunden. Insgesamt hätten dann 203 Kinder Platz.

Outdoor-Fitnessgeräte

Hochhaus: Die Grünfläche zwischen Torgauer Landstraße und Thomas-Müntzer-Straße in Eilenburg Ost soll neu gestaltet werden. Für 285 000 Euro ist ein Mehrgenerationenspielplatz sowie der Aufbau von barrierefreien und seniorengerechten Fitnessgeräten geplant. Außerdem sollen Wege und Lampen erneuert und ein Sichtschutz angelegt werden. Als Baustart favorisiert die Stadtverwaltung das dritte Quartal 2021.

Fläche für Mobilheime

Campingplatz: Dort sollen auf einer bisher nicht genutzten Fläche Mobilheime und Wohnwagen aufgestellt werden. Dazu liegt dem Stadtrat ein überarbeiteter Entwurf des Bebauungsplans vor, in dem Einwände und Stellungnahmen berücksichtigt wurden, unter anderem geht es um das Einhalten eines Abstandes von 30 Metern zwischen altem Verwaltungsgebäude und Wald. Wird das Papier beschlossen, hat das Vorhaben eine weitere Hürde genommen. Dann wird der Plan nochmal ausgelegt, weitere Stellungnahmen sind möglich. Baurecht soll im April 2021 bestehen. Nico Fliegner

