Eilenburger Konzertreihe: Neustart im September

Mit der „gebotenen hygienischen Vorsicht, aber mit Zuversicht“, will der Musikverein Eilenburg die Stunde der Musik ab September wieder erklingen lassen. Ernst Gottlebe, der die Reihe seit Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat, erklärte dazu gegenüber der LVZ: „Wie ursprünglich geplant, werden am 11. September Tenor Patrick Grahl und Pianistin Klara Hornig den Liederzyklus ‚Die schöne Müllerin’ von Franz Schubert darbieten.“

Ein Müllergeselle geht auf Wanderschaft

Die beiden Künstler erzählen dann die Geschichte des jungen Müllergesellen, der auf seiner Wanderschaft dem Lauf eines Baches folgt, der zu einer Mühle führt. Er verliebt sich in die Tochter seines neuen Meisters, die zwar nicht ganz abgeneigt ist, ihn letztendlich aber doch nicht erhört. In seiner Verzweiflung ertränkt er sich in dem Bach, der in dem Liederzyklus die Figur eines ständigen Begleiters einnimmt und sowohl Freude als auch den Tod bringt.

Der Musikverein, der die einst städtische Reihe seit 2013 organisiert, freut sich, dass nach dem coronabedingten Ausfall der Konzerte im April und Mai nach derzeitigem Stand zumindest noch dieses und zwei weitere Herbstkonzerte der Jahressaison 2020 stattfinden können, wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

Erstmals telefonische Anmeldung erforderlich

Die organisatorischen Details kennt Andreas Hammermann. Die Wichtigste: „Da wir nur 75 Besucher haben dürfen und die Resonanz nach der langen Konzertabstinenz nur schwer einschätzen können, ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.“ Zudem werde erstmals platziert. Bis zum Erreichen des Platzes müsse ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der beim Konzert selbst dann aber abgesetzt werden kann. Außerdem, so erläutert er weiter, findet das Konzert ohne Pause statt. Zumindest auf Getränke müssen die Besucher aber dennoch nicht verzichten. Diese können vorab gekauft und im Gegensatz zu bisher dann auch mit in die Aula genommen werden.

Künstlergespräch in der Aula

Bleibt das Künstlergespräch, das Ernst Gottlebe regelmäßig nach den Konzerten im Foyer moderiert und das die Stunde der Musik einzigartig macht. Dieses wird nun erstmalig im größeren Rahmen und gleich im Anschluss in der Aula stattfinden.

Info: Eine Anmeldung für das Konzert, das am 11. September um 19.30 Uhr in der Rinckart-Aula beginnt, ist unter den Handynummern 0172/7918093 und 0172/2962802 (Gabriele und Andreas Hammerman) erforderlich. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

