Eilenburg

Mit dem Februar endete für Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit, ihre Vorschläge für das neue Eilenburger Leitbild über das Beteiligungsportal der Stadt einzubringen. 58 – teils sehr ausführliche – Meldungen sind bis zum Montagabend eingegangen. Die LVZ hat sich die Wünsche der Eilenburger einmal genauer angesehen.

Stadtbild und Außenwirkung

Eilenburg soll schöner werden – und repräsentativer. Das wollen zumindest viele Bürger. „Es werden neue Mehrfamilien-Häuser gebaut, aber alte Häuser verfallen“, kritisiert ein User. Es tue dem Stadtbild nicht gut, wenn Besucher von Häuser-Ruinen empfangen würden. Zudem werden weitere grüne Flächen mit Blühwiesen, Hecken und Bäumen im Stadtbild gewünscht.

Auf dem Berg in Eilenburg. Im leer stehenden Amtshaus können sich einige Bürger ein Café vorstellen. Quelle: Hanna Gerwig

Viele Meldungen gelten dem Burgberg. „Die Burg gehört zum ersten, was man an Eilenburg wahrnimmt“, heißt es. Ein besserer Anschluss an die Innenstadt sei angebracht – mit einem Zebrastreifen zum Überqueren der Bergstraße und Schildern, um Touristen den Weg zu weisen. Auch werden Bänke, Mülleimer und ein kleines Café auf dem Berg gewünscht. Letzteres etwa im leer stehenden Amtshaus, für das sich viele Eilenburger eine Aufwertung erhoffen.

Hervorgehoben wird auch der schon lange problematische Bereich um den Garagenkomplex „An der Fischeraue“. Während manche Bürgerinnen und Bürger schlicht den Abriss fordern, wünschen sich andere eine Sanierung einiger Anlagen und die Begrünung des Areals. Auch feste Parkplätze seien vorstellbar.

Der Garagenkomplex „An der Fischeraue“. Quelle: Hanna Gerwig

Innenstadt

„Wann immer ich mich in die Innenstadt begebe, bricht mir das Herz“, schreibt ein Nutzer. Mit seiner Meinung ist er nicht allein. Kritisiert werden der rege Durchgangsverkehr sowie die schmalen Gehwege. „Damit man sich dort wirklich aufhält und das genießen kann, sollte die Innenstadt zur Fußgängerzone und begrünter werden“, heißt es in einer anderen Meldung. Auch würden dem Marktplatz Begegnungsorte und Sitzplätze fehlen. Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich laut der Umfrage außerdem eine Belebung des Handels und der Gastronomie. „Sorgt man nicht für einen liebenswerten Ortskern, so wird Eilenburg für die kommende Generation weiterhin nur Wohnort und nicht mehr sein“, mahnt ein Schreiber.

Der Markt in Eilenburg. Viele Bürgerinnen und Bürger kritisierten über das Beteiligungsportal das Fehlen von Sitzplätzen, Grünpflanzen und Begegnungsstätten. Quelle: Hanna Gerwig

Freizeit und Kultur

Ein wiederkehrender Punkt ist auch der Wunsch nach mehr kulturellen Angeboten. „Momentan fühlt sich Eilenburg wie eine Schlafstadt an“, steht in einer Meldung. Es brauche Begegnungsstätten für Konzerte, Ausstellungen, Feste, Lesungen. Für das Bürgerhaus wird von mehreren Nutzerinnen und Nutzern ein breiteres Programm für Jung und Alt gewünscht.

„Es gibt kaum Treffpunkte für Einwohner zwischen 30 und 50 sowie für die Jugend, seitdem die Bader-Scheune zu ist“, moniert ein Schreiber. Mehrfach wird außerdem der Wunsch nach einem Kino vorgetragen.

Barrierefreiheit

Das Thema Barrierefreiheit taucht ebenfalls in vielen Meldungen auf. „Eilenburg hat immer mehr Bürgerinnen, die auf Gehhilfen angewiesen sind. Der Marktplatz ist aber durch Kopfsteinpflaster und die großen Fugen dafür nicht ausgelegt“, wird angemerkt. Für den Bahnhof, dessen Gleise teils ausschließlich über Treppen zu erreichen sind, wird eine Übergangslösung mit Rampen vorgeschlagen – bis die Deutsche Bahn irgendwann tätig wird.

Verkehr

„Eilenburg ist eine Autostadt“, bringt ein Nutzer auf den Punkt, was viele andere beschreiben. Unmotorisiert könne man sich an vielen Stellen nur schlecht bewegen. „Exemplarisch hierfür ist der Weg zum Kaufland“, heißt es weiter. Aus Richtung „An der Schondorfer Mark“ kommend gebe es für Fußgänger oder Radfahrende keinen ungefährlichen Zugang. Für die Innenstadt hoffen viele Bürger auf eine Verkehrsberuhigung – entweder durch ein Tempolimit oder ein komplettes Verbot des Schwerlastverkehrs.

Und auch das Thema E-Mobilität bewegt die Eilenburger. Es werden weitere Ladestationen gefordert. Etwa am Bahnhof, am Markt oder am Garagenkomplex „An der Fischeraue“.

Sauberkeit

Es braucht mehr Mülleimer und Hundetoiletten – da scheinen sich die Eilenburger einig zu sein. Besonders viel Müll scheint an beliebten Gassistrecken aufzufallen, etwa am Damm und in der Muldeaue. „Vor allem schmerzt mich der Zustand des Lübbisch, voller Müll“, schreibt ein Nutzer und fährt fort: „Bitte schützt unsere schöne Natur.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gesammelten Vorschläge landen auf dem Tisch von Projektleiterin Hannah Schmidt. „Während viele konkrete Ideen haben, ist es meine Aufgabe, das dahinter liegende Thema zu identifizieren“, sagt Schmidt. Sie will das Leitbild nicht als Investitionsprogramm missverstanden wissen. Das Einreichen eines Vorschlages garantiere nicht die Umsetzung. Hauptziel sei die Verständigung auf Inhalte und Werte. Das Leitbild soll gegen Ende 2022 oder Anfang 2023 fertig sein.

Von Hanna Gerwig