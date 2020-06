Eilenburger Lions überraschen Pflegedienste

Eilenburg

Was macht eigentlich der Lions-Club Eilenburg in Corona-Zeiten? Die Vereinigung, die helfen will, war – wie das gesamte gesellschaftliche Leben – von den Einschränkungen betroffen. So konnten die zweimal im Monat stattfindenden Club-Abende nicht durchgeführt werden. Trotzdem standen alle 25 Mitglieder stets per E-Mail in engem Kontakt miteinander. Sehr hilfreich war auch ein wöchentlicher Informationsbrief des Club-Präsidenten Ole Hartjen. „So konnten wir auch kurzfristige Hilfen organisieren“, schildert Lions-Freund Frank Huke die Situation.

2000 Schutzmasken für Sachsen – Eilenburg ordert 80 für Pflegedienste

So unter anderem auch, als auf Antrag des Lions-Clubs Leipzig das Distrikt 111-OS (Sachsen) von der internationalen Lions-Hilfsorganisation eine Spende in Höhe von 10 000 US-Dollar erhielt. Dafür wurden im ersten Schritt 2000 Schutzmasken FFP 2 gekauft, die als Spenden in Pflegeeinrichtungen übergeben werden sollten. In Abstimmung mit den Lions-Freunden Ole Hartjen, Frank Prescher und Swen Schulz forderte Frank Huke 100 Schutzmasken an: „80 Stück wurden unserem Club zur Verfügung gestellt.“ 40 Schutzmasken haben Frank Prescher und Frank Huke an Bettina Ducherow in Wedelwitz übergeben. Sie betreibt eine häusliche Alten- und Krankenpflege. Weitere 40 Stück hat Ursula Sauer in Wöllnau bekommen, sie hat ebenfalls eine private häusliche Krankenpflege. Beide Pflegedienste seien sehr erfreut und überrascht über diese Spende gewesen und dankten herzlichst allen Lions-Freunden. Der Lions-Club Eilenburg habe so regional tätigen, kleinen Pflegediensten eine praktische Hilfe in ihrer täglichen Arbeit geleistet.

Clubabende finden wieder statt

Und wie geht es nun weiter? In der Zwischenzeit konnten die turnusmäßigen Club-Abende unter Berücksichtigung der einschlägigen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen wieder stattfinden. Die Mitglieder freuen sich nun bei ihrer weiteren Arbeit auf die Höhepunkte im Herbst. Das ist zum einen das 25-jährige Club-Jubiläum, das im Oktober ansteht. „Zum anderen bereiten wir auch in diesem Jahr ein Benefizkonzert mit Gerhard Schöne vor“, wird informiert. Stattfinden sollte es eigentlich im April, dies musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Vor einigen Tagen gastierte der 68-jährige Liedermacher im Rahmen des Sommertöne-Festivals der Sparkasse Leipzig in der Nikolaikirche zu einer der ersten Kulturveranstaltungen nach der Corona-Pause.

Familienkonzert mit Gerhard Schöne für November geplant

Bereits vor zwei Jahren konnte der Lions-Club den bekannten Liedermacher zu einem Familienkonzert nach Eilenburg holen. Schüler der Grundschulen Berg, Ost, Jesewitz, Karl-Neumann-Förderschule sowie des Chors des Martin-Rinkart-Gymnasiums studierten Lieder ein und präsentierten diese dann gemeinsam mit Schöne im voll besetzten Bürgerhaus. Cornelia Maiwald, Leiterin der Karl-Neumann-Schule, ist derzeit dabei, mit den Schulen in Bad Düben Absprachen zu treffen. Der Lions-Club hofft, dass das in Eilenburg bestens angekommene Angebot in Bad Düben ebenso auf große Resonanz stößt. Geplant ist nun, das Ganze im November im Heide Spa in Bad Düben nachzuholen.

Von LVZ/ka