Eilenburg/Brandenburg

Als Sieger der offenen sächsischen Meisterschaften in diesem Jahr und Vizemeister der Ostdeutschen Meisterschaften 2018 reisen sie am Sonnabend nach Brandenburg – die Herren des Männerballetts des Eilenburger Carnevalclubs. Zum zweiten Mal überhaupt werden die besten karnevalistischen Herrentanzgruppen im Osten der Republik gekürt. Zum ersten Mal findet das Turnier in Brandenburg an der Havel statt. Im heimischen Stahlpalast richten die Havelnarren vom KCH den diesjährigen Wettbewerb aus. Verschiedenste Gruppen kämpfen dabei um den Titel.

Die Eilenburger Männer um Axel Sylvester haben sich einiges vorgenommen, wollen das Programm „ Karl der Große und die Sachsen“ zeigen, mit dem sie zuletzt im Bürgerhaus so erfolgreich punkten konnten. Eine weitere Bewährungsprobe gibt es Mitte Juni. Dann ist Riesa der erste Ort in Sachsen überhaupt, der Austragungsort für die Deutschen Meisterschaften ist.

Von ka