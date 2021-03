Eilenburger Malerbetrieb Gawlick wird 30 Jahre alt

Eilenburg

Beim Eilenburger Malerbetrieb Gawlick gibt es am Donnerstag Grund zum Feiern: Vor fast genau 30 Jahren, also am 1. April 1991, machte sich Firmengründer Klaus Gawlick zusammen mit seiner Frau Cornelia und drei Mitarbeitern mit seinem Malerbetrieb selbstständig. Zum runden Geburtstag sprach die LVZ mit den Beschäftigten über die Firmengeschichte – von der Gründung kurz nach der Wende bis zum heutigen Betrieb.

Vom VEB Bau zur eigenen Firma

Begonnen hat Klaus Gawlicks Handwerkerkarriere mit einer Lehre zum Industriebaumeister beim ehemaligen VEB Bau. Mit dem Niedergang der DDR – und damit auch der volkseigenen Betriebe – mussten die Handwerker selbst sehen, wo sie bleiben. So entschloss sich Gawlick 1991, sein Glück mit dem eigenen Handwerksbetrieb zu versuchen.

„Die Neunziger waren echte Goldgräber-Zeiten für uns“, erzählt Steffen Gawlick, der Sohn des Gründers und heutige Inhaber des Geschäfts. „Alles war neu, viel wurde gebaut und Handwerker waren überall gesucht.“ Steffen Gawlick begann 1992 seine Lehre im Familienbetrieb und bleibt dem Unternehmen bis heute treu. „Im neuen Jahrtausend ist die Stimmung dann jedoch ins Gegenteil umgeschlagen. Plötzlich ging es der Wirtschaft schlecht und es gab kaum noch Aufträge für uns.“

So beschloss die Familie notgedrungen einen Kurswechsel. Statt Arbeit für Privathaushalte und kleinere Aufträge in der Region weitete der Betrieb sein Einsatzgebiet auf Großbaustellen in ganz Deutschland aus. Für die Beschäftigten bedeutete das, viel Zeit auf Montage zu verbringen. „Das war natürlich nicht die Ideallösung, aber hier in der Region gab es einfach nicht genug Arbeit“, sagt Sebastian Wenger, der seit fünf Jahren im Betrieb ist.

Lesen Sie auch:

Eilenburg: Lehrlinge erzählen, warum sie Maler werden

So schlagen sich Handwerksbetriebe in Nordsachsen durch den Lockdown

Trotz Corona: Handwerk verzeichnet mehr Umsatz im Jahr 2020 – und weniger Beschäftigte

Corona-Krise: Wieder mehr Lehrstellen im Handwerk besetzt - dennoch Lücken

Mehr Aufträge durch Corona

Seit einigen Jahren besinnt sich das Unternehmen nun allerdings wieder auf seine Wurzeln und kehrt zurück in die Region: „Wir haben auch Baustellen in Leipzig, aber meistens sind wir in Eilenburg und Umgebung unterwegs.“ Das Handwerk ist eine der wenigen Branchen, für die die Corona-Pandemie teilweise positive Folgen hatte: „Wir hatten im letzten Jahr deutlich mehr Aufträge als etwa 2018“, verrät Gawlick, „man merkt, dass die Leute mehr Zeit zu Hause verbringen und deshalb eher dazu neigen, handwerkliche Projekte in Angriff zu nehmen.“

Steffen Gawlick übernahm nach seiner Lehre mehr und mehr Verantwortung in der elterlichen Firma, bis er 2014 selbst zum Inhaber wurde. Größere Veränderungen in der beständigen Branche betrafen vor allem die Technik: „Die vielen technischen Möglichkeiten der letzten Jahrzehnte sollte man auch im Handwerk nicht verschlafen“, findet Gawlick. Ein Beispiel: Die Airless-Spritzen, die die Farbe direkt über eine Düse auf die Walze sprühen können und aus dem Maleralltag nicht mehr wegzudenken sind.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als zukünftige Herausforderung sieht der Firmenchef vor allem die zunehmende Zentralisierung in der Branche. „Man muss heutzutage mehr Dienste als früher anbieten“, sagt Gawlick. Bringt man als Maler beispielsweise gleich einen Fliesenleger und Elektriker mit, erspart man dem Kunden viel Aufwand und erhöht seine Chancen auf den Auftrag. „Man muss sich also möglichst breit aufstellen – indem man entweder selbst mehr anbietet oder mit anderen Firmen kooperiert.“

Von Robin Knies