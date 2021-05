Eilenburger Mühlgrabenbrücke mit großem Gerät untersucht

Eilenburg

Die Mühlgrabenbrücke in Eilenburg ist zahlreichen Belastungen ausgesetzt. Neben mehreren Hundert Fahrzeugen, die die Brücke täglich überqueren, nagen äußere Wettereinflüsse und der Zahn der Zeit an dem Bauwerk. Eine Brückenprüfung, bei der der Zustand der Brücke untersucht wird, ist daher regelmäßig notwendig. Am Dienstag stand für die Mühlgrabenbrücke die Hauptprüfung an, die so etwas wie der TÜV für Brücken ist und alle sechs Jahre erfolgen muss.

Zur Galerie Der Zustand der Mühlgrabenbrücke in Eilenburg wird mit Hilfe eines speziellen Brückenprüffahrzeugs untersucht.

Alle Bauteile der Brücke wie Geländer, Lager, Rohre oder der Beton wurden dabei gründlich durchgecheckt – auch die schwer zugängliche Unterseite über dem Wasser. Untersucht wurden ihre Dauerhaftigkeit: Wie lange halten die Bauteile?, die Standsicherheit: Wie tragfähig sind die Bauteile? und die Verkehrssicherheit: Besteht eine Gefährdung für Fahrzeuge oder Fußgänger? Denn im Gegensatz zu einer einfachen Prüfung, bei der die Brücke lediglich begutachtet wird, geht es bei der großen Hauptprüfung um eine so genannte „handnahe“ Untersuchung. Heißt: Die Brücke wird auch dort geprüft, wo man normalerweise nicht hinkommt.

Mit einem Steg unter die Brücke

„Wir haben die Mühlgrabenbrücke einseitig sperren lassen, damit unser Brückenprüffahrzeug zum Einsatz kommen kann“, erklärt Markus Ritschel von der Dr. Löber Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbauwesen, der gemeinsam mit seinem Kollegen Pawel Reiner die Prüfung durchführt. Mit Hilfe des Fahrzeugs, das über einen ausfahrbaren und schwenkbaren Steg verfügt, können die Bauwerksprüfer die Brücke auch von unten trockenen Fußes inspizieren.

Kaum Mängel entdeckt

Ausgerüstet mit Hammer und Halogenstrahler prüfen Ritschel und Reiner Meter für Meter die Unterseite. Während mit dem Hammer der Beton auf Hohlräume untersucht wird, sorgt die Lampe für ausreichend Licht bei der Suche nach Rissen. Viel zu beanstanden gibt es allerdings nicht. Lediglich einige verrostete Stellen am Entwässerungsrohr, das das Wasser von der Brücke in den Fluss leitet, fallen negativ auf. „Durch den Rost wird das Rohr mit der Zeit undicht und ablaufendes Wasser, das etwa Tausalze enthält, kann in den Fluss tropfen“, erklärt Reiner. Auch ein Vogelnest, das auf einem der Rohre gebaut wurde, konnten die beiden entdecken. Eier waren jedoch keine mehr drin.

Nach einer guten Stunde ist die Prüfung abgeschlossen. Bei Nieselregen und einer Tasse Kaffee fällt das Fazit der Bauwerksprüfer anschließend eindeutig aus: Die Mühlgrabenbrücke ist noch in einem sehr guten Zustand.

Von Simon Ecker