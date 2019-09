Eilenburger Museum würdigt Popstar seiner Zeit: Franz Abt

Eilenburg

Ein heißer Sommer lockt die Massen nicht unbedingt ins Museum. Doch jetzt im Herbst könnte das schon anders aussehen. Noch bis zum 29. September läuft in Eilenburg die Ausstellung „Aus dem Wasser, aus der Luft, aus der Zeit“, in der zwei Leipziger Künstler Schwemmholzkeramik beziehungsweise Leuchtwerbung in den Fokus rücken sowie der Eilenburger Rainer Flöter mit seinen Wolkenbilder-Fotos präsent ist.

Noch bis zum 29. September: Wasser, Luft und Zeit

Es handelt sich dabei bereits um die dritte von fünf Sonderausstellungen, die das Eilenburger Museum in diesem Jahr nach der „Welt der bunten Steine“ und „Neues von Fischers Fritze“ präsentiert.

Popstar seiner Zeit wird 200

Doch der Blick des Museumsleiters Andreas Flegel richtet sich bereits weiter nach vorn. Denn parallel dazu wird, quasi als kleines Geburtstagsgeschenk an den Eilenburger Franz Abt, der am 19. Dezember vor 200 Jahren in der Muldestadt geboren wurde, die nächste Ausstellung vorbereitet.

Franz-Abt-Denkmal in Eilenburg Quelle: Heike Liesaus

Museumsleiter Andrea Flegel: „ Franz Abt war der Popstar seiner Zeit. Er wurde von den Männerchören in der ganzen Welt als Ehrenmitglied aufgenommen, wofür damals dekorativ gestaltete Urkunden angefertigt worden sind.“

20 dieser Urkunden, die zum Bestand des Eilenburger Museums gehören, werden in der Ausstellung ab 20. Oktober zu sehen sein. Ebenso gezeigt wird die Fahne des Eilenburger Franz-Abt-Chores. Zu besichtigen gibt es dann aber auch ein Schreibzeug des Musikers, das aus Kanada den Weg an die Mulde fand. Mit diesem könnte Franz Abt, der unter anderem gemeinsam mit Richard Wagner in Zürich wirkte, auch die eine oder andere seiner insgesamt 3000 Kompositionen geschrieben haben. Weltbekannt ist sein Lied „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn“.

Die Heinzelmännchen folgen

Diese Sonderschau läuft bis zum 24. November und damit nur relativ kurz, da ab 1. Dezember im Museum dann bereits mit Papierplastiken die Geschichte der Heinzelmännchen erzählt werden soll.

Von Ilka Fischer