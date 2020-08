Für den Eilenburger Musikverein war es perfektes Timing: Mitten in der Corona-Krise konnte er neue Räume im Rinckart-Haus beziehen. Damit gibt es nun auch genug Platz für eine erste Probe nach Corona.

Rückblick auf 2018: Blick in die voll besetzte Aula des Rinckart-Hauses bei der Festrede zum Jubiläum 70 Jahre Stunde der Musik. Die Konzertreihe wird vom Musikverein organisiert. Zudem will er künftig eigene Konzerte in dieser Aula geben. Quelle: Ilka Fischer