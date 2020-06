Eilenburger Musikverein: So geht es nach Corona weiter

Eilenburg

Der Terminkalender des Eilenburger Musikvereins ist jedes Jahr gut gefüllt. Auch für dieses Jahr standen schon etliche Auftritte, Konzerte und Veranstaltungen auf dem Programm – bis Corona kam und das Vereinsleben zum Erliegen brachte.

Seit Wochen keine Proben

„Das Neujahrskonzert und zweimal die Stunde der Musik fanden statt. Dann ging nichts mehr“, sagt Anne-Doris Riedel-Conrad, die Vereinsvorsitzende. Auch die regelmäßig stattfindenden Proben können seit Mitte März nicht mehr durchgeführt werden. Und die Nutzung moderner Kommunikationskanäle wie Skype sei nicht wirklich eine Alternative, berichtet die musikalische Leiterin Gabriele Hammermann. Denn die Tonqualität sei mitunter schlecht. Das weiß sie aus ihren Erfahrungen als Musiklehrerin an der Kreismusikschule, die den Unterricht via Video in den vergangenen Wochen praktizierte. „Wir wollten unsere Mitglieder auch nicht überfordern. Viele haben Kinder und die Belastung in den Familien ist eh schon groß“, sagt Anne-Doris Riedel-Conrad. Auch sie habe in den vergangenen Wochen via Videochat mit ihren Enkeln in Berlin kommuniziert, übte mit denen lesen und wollte zusammen häkeln. Aber bei ihr in Schönwölkau sei das Internet nicht schnell genug. Die Leitung hing ständig.

Anzeige

Orchesterfahrt abgesagt

Groß ist die Enttäuschung, dass eine für den Mai geplante Orchesterfahrt nach Gärtringen in Baden-Württemberg ins Wasser fiel. Dort gibt es einen Partnerverein, den Musikverein Gärtringen. Und der wollte sein 95-jähriges Bestehen mit den Eilenburger Musikfreunden feiern. „Wir hatten schöne gemeinsame Stücke geplant“, erzählt Gabriele Hammermann.

Weitere LVZ+ Artikel

Den Kontakt gibt es schon sehr lange. Heribert Herbrich, der Dirigent des Musikvereins Gärtringen, ist ein ehemaliger Eilenburger, hatte in Leipzig studiert und ging Anfang der 1990er-Jahre in die alten Bundesländer. Dort gehörte er zunächst dem Musikverein Tamm an und später dem Musikverein in Gärtringen. „Wir ergänzen uns gut, weil die Gärtringer ein Blasorchester sind und wir hauptsächlich ein Streichorchester“, sagt Gabriele Hammermann. Beide Orchester haben schon zusammen musiziert, so vor drei Jahren zum 20. Geburtstag des Eilenburger Musikvereins.

Burgbergserenade fällt aus

Normalerweise würden die Eilenburger Musikfreunde längst eifrig proben für die Burgbergserenade am 11. Juli. Aber auch die muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Zwar hätte die an der Luft stattgefunden und das Risiko einer Ansteckung wäre gering, aber ohne Proben geht auch ein solches Konzert nicht.

Stunde der Musik

Nunmehr heißt es weiter warten. „Wir peilen jetzt den September an. Dann wollen wir wieder mit den Proben beginnen“, blickt die musikalische Leiterin nach vorn. Am 5. September soll das Vereinsleben wieder Fahrt aufnehmen. An der Stunde der Musik am 11. September halten die Musikfreunde fest. Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ soll von Patrick Grahl (Tenor) und Klara Hornig (Klavier) dargeboten werden. „In der Aula im Haus Rinckart haben wir viel Platz. Wir könnten Abstände und andere Hygienevorschriften einhalten“, sagt Gabriele Hammermann. Das nächste Ziel sei dann das für den 5. Dezember geplante Weihnachtskonzert. Die Zwergenkonzerte, die regelmäßig stattfinden, sind derweil abgesagt. Der kleine Saal im Bürgerhaus sei einfach zu klein für eine solche Veranstaltung, die sich großer Beliebtheit erfreut, sagt Anne-Doris Riedel Conrad.

Verein bezieht neue Räume

Auch wenn das Musizieren noch warten muss, geht es hinter den Kulissen des Eilenburger Musikvereins, der rund 55 Mitglieder zählt, weiter. Ende Juni heißt es Koffer packen – der Musikverein zieht von der Clara-Zetkin-Straße (Musikschule) in den Dr.-Külz-Ring (Haus Rinckart) und bezieht dort neue Räume. Ab September werden die Proben dann dort stattfinden.

Von Nico Fliegner