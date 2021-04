Eilenburg

An der Wand hängt ein großes Plakat mit Formen und Körpern, daneben ein zweites, das zeigt, wie man die Uhrzeit lernt. Unzählige Bücher und Lernspiele fallen ins Auge. Und ein Gymnastikball. Die Kreativoase von Silva Strahlendorff in der Eilenburger Konsumgasse macht einen einladenden Eindruck und erinnert so gar nicht an Schule. Dabei geht es genau darum: ums Lernen, um die Förderung von Kindern. Silva Strahlendorff gibt Nachhilfeunterricht. Ihr Konzept: Nicht einfach nur lernen, sondern Lernen mit Spaß und Bewegung.

Seit Oktober keine Nachhilfe

Seit Montag darf Silva Strahlendorff wieder Präsenzunterricht unter Einhaltung von Hygieneregeln anbieten. Ein Angebot für Kinder mit Lernschwächen, das die 40-Jährige im Oktober das letzte Mal in gewohnter Weise anbieten konnte. Vom Lockdown war auch sie betroffen – und am Ende ihre Schützlinge, die sie beim Lernen begleitet und denen sie hilft, die eine oder andere Wissenslücke zu schließen.

Der fehlende Präsenzunterricht an den Schulen habe besonders Kinder mit Lernschwäche zurückgeworfen, erzählt sie. „Wenn sie schon zu Hause im Distanzunterricht am Computer lernen sollen und dann auch noch Nachhilfe per Video bekommen, ist das zu viel. Die Motivation fehlt dann einfach“, erzählt Silva Strahlendorff. „Die meisten können sich nicht richtig strukturieren. Wo fange ich an? Wie plane ich meine Zeit? Das sind alles Fragen und die bringen Probleme mit sich“, weiß die Mutter zweier Kinder, die ein bildungswissenschaftliches Studiums absolviert hat und 2018 mit der Eröffnung der Kreativoase in Eilenburg den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Kindgerechte Lernatmosphäre

Silva Strahlendorff erzählt von einem Kind im Grundschulalter, das unter einer Essstörung leidet und ein geringes Selbstwertgefühl hat. Es habe eine lange Zeit gebraucht, bis es in der Entwicklung Fortschritte machte. Dann kam der Cut durch Corona, kein Unterricht, keine Noten, das Hin und Her in den Schulen – dies alles bringt so ein Kind schnell aus der Spur. Und dies sei nur ein Beispiel von vielen, weiß die Nachhilfelehrerin, die sich gezielt auf Kinder im Vor- und Grundschulalter konzentriert und dabei großen Wert auf eine kindgerechte Lernatmosphäre legt. Über kleine Auflockerungs- und Koordinationsübungen festigt sie bei Kindern den Lernstoff in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Rhythmische Bewegungen wie das Prellen eines Balls, Seilspringen oder Abklatschverse entwickeln bei Kindern ein Satzrhythmusgefühl – nur zwei Beispiele, wie Silva Strahlendorff ihren Nachhilfeunterricht gestaltet. Auch Kinderyoga und Entspannungstechniken bereichern die Lernbegleitung.

Crashkurse in den Sommerferien

Das alles kommt bei den Kindern und Eltern gut an. Ihre Schüler kommen aus Eilenburg, Taucha, Mockrehna, Delitzsch und Rackwitz. Darüber hinaus bietet die diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin auch Hilfe bei einer Lese- und Rechtschreib- oder Rechenschwäche an. Für den Sommer plant sie nunmehr Crashkurse. Sie rechnet mit einem deutlichen Zulauf. „Ich habe schon viele verzweifelte Anrufe von Eltern erhalten“, erzählt sie. Die Motivation fürs Lernen werde künftig eine stärkere Rolle spielen.

Mit der Kreativoase hat sich Silva Strahlendorff einen Traum erfüllt. Sie liebt ihre Arbeit, das spürt man mit jedem Satz, den sie sagt. „Am meisten freue ich mich über das Lachen der Kinder, wenn sie zu mir kommen. Ich bin für sie eben nicht der ,böse Lehrer’, der die Noten gibt, oder die Mama, die schimpft. Und wenn mir die Kinder eine Karte aus dem Urlaub schicken, dann bekomme ich Gänsehaut.“

Von Nico Fliegner