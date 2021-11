Eilenburger Nähbienen brauchen neuen Stoff

Eilenburg

Die Eilenburger Nähbienen um Ivette Starcke haben jetzt erneut 192 Beanies für die Klinik Torgau genäht. Die Mützen sind für krebskranke Patienten gedacht. Seit einigen Jahren lassen die Frauen regelmäßig im Frühjahr und Herbst in ihrer Freizeit die Nähmaschinen für den guten Zweck surren. Über 1000 Mützen konnten seitdem schon an die Klinik übergeben werden

Stoff und Schnittmuster werden gestellt

Die Nähbienen sind eine bunte Truppe von Frauen, die nach konzertierten Näh-Aktionen von Mund-Nasen-Schutz-Masken zu Pandemiebeginn weiter Kontakt haben. „Wir sind wirklich eine bunte Truppe. Rentner, Mamas und Berufstätige von Mitarbeiterinnen in der Pflege bis zur Versicherungskauffrau“, sagt Ivette Starcke, die in Eilenburg ein Versicherungsbüro betreibt. „Bei mir werden der Stoff und das Schnittmuster geholt und sie nähen daheim und bringen mir dann die fertigen Beanies wieder“, so Starcke. Zehn Frauen gehören zum festen Stamm, erst jüngst kamen durch eine Stoff-Spende drei neue Näh-Bienen dazu.

Im Frühjahr geht es weiter

Im Frühjahr wollen Ivette Starcke und ihre Helferinnen die nächste Beanie-Näh-Aktion starten. Was sie allerdings noch gut brauchen könnten, wären Stoff-Spenden. Gebraucht wird Jersey-Stoff. „Der Vorrat geht zu Ende und ich weiß nicht, wie wir an Nachschub kommen“, erklärt Ivette Starcke. Wer helfen möchte, kann sich an sie im LVM-Büro, Dr.-Külz-Ring 1, wenden.

Von ka