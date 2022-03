Eilenburger Nicht-Windhundrennen findet im Juni statt

Eilenburg

Sie dürfen wieder rennen: Nachdem im vergangenen Jahr das traditionelle Nicht-Windhundrennen des Windhund-Clubs Eilenburg wegen der Corona-Auflagen ausfallen musste, steht jetzt ein Termin für 2022 fest. Am 11. Juni sollen Mops, Schäferhund, Pudel und Co. in drei Größenklassen über eine Strecke von 100 Metern gegeneinander antreten. Das Rennen soll während des Eilenburger Stadtfestes stattfinden, das vom 10. bis 12. Juni in der Innenstadt gefeiert wird.

Pokal für die Besten

Los geht es am Vormittag gegen neun Uhr, die Sieger werden am Nachmittag auf der Bühne geehrt. „Die Besten bekommen dann auch einen ansprechenden Pokal“, sagt Dieter Lemm vom Verein. „Wir legen großen Wert darauf, auch was für die Bevölkerung zu tun, weil wir von unserer Stadt so großzügig unterstützt werden.“ Arbeitseinsätze auf der Bahn fanden in diesem Jahr schon zweimal statt, das erste Training der Windhunde findet am 19. März statt.

Von hgw