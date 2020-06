Eilenburger Nikolaikirche wird ab 20. Juli eingerüstet

Eilenburg

Der Zeitplan für die Reparatur der Laterne an der Eilenburger Nikolaikirche steht. Ernst Gottlebe und Matthias Danzmann, die sich seit Jahrzehnten um den noch immer nicht abgeschlossenen Wiederaufbau der Nikolaikirche kümmern, kennen die Einzelheiten. Danach wird die Firma Klafki in der Woche ab dem 20. Juli das Gerüst stellen. Matthias Danzmann: „Die Firma ist für uns eine alte Bekannte.“ Schon 1997, als die barocke Turmhaube auf das Gotteshaus gehoben wurde, sei die Kossaer Firma am Werke gewesen.

Zimmerer kommen ab 10. August

Den Gerüstbauern folgen ab 10. August die Zimmerer. Ab 7. September sollen dann die Laternenstiele von den Dachdeckern mit Kupferblech verkleidet werden. Die Arbeiten werden damit voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Für die Rinckart-Gemeinde hat das Ganze aber dennoch auch einen bitteren Beigeschmack. Denn die Eilenburger hatten schon beim Turmaufbau 1997 eine Kupferverkleidung favorisiert, bekamen diese aber damals nicht genehmigt. Mit einer solchen würden die 16 Meter langen Stiele mit einer Stärke von 40 Zentimetern, die den weithin sichtbaren Laternenhelm mit dem Turmschmuck tragen, sicher noch nicht so immense Holzschäden aufweisen. Und die damit nun notwendige Reparatur kostet vor allem aufgrund der Turmhöhe rund eine viertel Million Euro.

Gelder für die Reparatur werden weiter gebraucht

Hier hatte die Rinckart-Gemeinde allerdings in tiefsten Corona-Zeiten, konkret im Mai, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz immerhin eine Zusage über 30 000 Euro erhalten, nachdem sie im Sommer 2019 bereits 80 000 Euro Fördermittel bekam. „Dennoch“, so Matthias Danzmann, „sind wir über weitere Spenden dankbar.“

Diese können auf das Konto des Fördervereins zum Wiederaufbau der Nikolaikirche bei der Sparkasse, IBAN: DE17 8605 5592 2230 0085 63, eingezahlt werden.

Von Ilka Fischer