Eilenburger Optikerin spendet Visiere an Heim und Kitas

Jeder muss sie jeden Tag tragen: eine Mund-Nasen-Maske zum Schutz vor dem Corona-Virus. Doch nicht jeder kommt damit gut zurecht. Beim Einkaufen kann schon mal die Luft knapp werden oder die Brille beschlägt. Und dann gibt es noch Berufsgruppen, die den ganzen Tag eine Schutzmaske tragen müssen. Eine Alternative sind sogenannte Schutzschilder, die speziell für Personen mit Kundenkontakt im Nahbereich konzipiert worden sind.

Schutzschilder schnell weg

Die Eilenburger Optikerin Angela Glas hat jetzt 25 Visiere, die ihr das Unternehmen Schweizer, das Lupen und Lesegläser herstellt, zur Verfügung stellte, kostenlos an gemeinnützige Einrichtungen in Eilenburg weitergegeben. „Ich habe bei Facebook einen Aufruf gestartet“, erzählt die Optikerin, und ziemlich schnell kamen die ersten Vorschläge rein, an wen der Gesichtsschutz Infect-Protect Shield gehen könnte. Letztlich hat sich Angela Glas für das Mehrgenerationenhaus Arche, die Kita „Löwenzahn“, die K&S-Seniorenresidenz und den Kindergarten in Naundorf entschieden.

Die Luft wird nicht knapp

Längst sind die speziellen Visiere dort im Einsatz. Sie weisen viele Vorzüge auf, sind extrem leicht, passen sich der jeweiligen Kopfweite an, sind einfach zu handhaben und vor allem für Brillenträger geeignet. „Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute in der Pflege, die mit Dementen arbeiten, so einen Schutz tragen, weil das ganze Gesicht immer noch erkennbar ist“, sagt Angela Glas. Auch für Asthmatiker sei so ein Visier die bessere Alternative, weil Luft reinkommt und trotzdem Sicherheit geboten werde.

Schutz im Optiker-Geschäft

Um Sicherheit und Schutz geht es derzeit auch im Arbeitsalltag der Optikerin und ihres Teams. Die Mitarbeiter tragen Mundschutz, auch Kunden sind dazu angehalten. Auf der Ladentheke hat Angela Glas einen Spuckschutz aufgestellt, zudem stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Da Optiker auch immer nah am Kunden arbeiten, greift sie bei bestimmten Tätigkeiten auf moderne Technik wie Video zurück. Freilich ist das alles anders als vor Corona, doch es gehe auch, erzählt sie. Und wer Interesse an so einem speziellen Gesichtsschutz hat, könne sich bei ihr im Geschäft melden. Denn Angela Glas verkauft die Visiere auch.

