Eilenburg

Drei tolle Tage stehen den Eilenburger Ortsteilen bei ihrem traditionellen Dorffest am Wochenende in Pressen bevor. Klaus Hahn, Chef des Organisationsteams: „Ohne die Unterstützung der Feuerwehr, des Heimatvereins Kospa-Pressen, des Ortschaftsrates und vieler Bürger wäre so ein Dorffest der Ortsteile, zu denen natürlich auch Gäste aus anderen Orten willkommen sind, nicht möglich.“ Nicht verpassen sollten die Besucher aus seiner Sicht insbesondere die Livemusik mit Gipfelgaudi. Die Band aus dem Fichtelgebirge spielt am Freitag ab 20.30 Uhr im Festzelt auf. Gut ausgeschlafen startet der Sonnabend dann um 15 Uhr mit Bastelstraße, Kinderschminken, Kübelspritze und Kutschfahrten. Das weitere Programm: 15.30 Uhr Kindertanzgruppe ECC; 16 Uhr Kuhfladenlotto; 17 Uhr Bauernolympiade; 20 Uhr Minidisco mit DJ Grabe; 21 Uhr Sachsens Nummer 1 Männerballett, 21 Uhr Tanz mit DJ Grabe, 22.30 Uhr Disconacht mit Zirkus of Sound.

Der Sonntag startet mit dem Flohmarkt

Am Sonntag öffnet um 10 Uhr der Flohmarkt – Anmeldung unter Dorffest-Pressen.de, zeitgleich beginnt der Feuerwehrausscheid, den der Löschzug Pressen organisiert und zu dem sich vier Teams angemeldet haben. 11 Uhr spielt zudem beim Frühschoppen die Schalmeien-Kapelle aus Lindenhayn auf. „Ein Auftritt, der über die Freundschaft der Kameraden mit Lindenhayn zustande kommt“, freut sich Klaus Hahn. Dank solcher Verbindungen, aber auch dank der Spenden und dem Erlös aus den Getränken, muss für alle Veranstaltungen des Dorffestes, das es in dieser Form seit 2005 gibt, kein Eintritt erhoben werden.

