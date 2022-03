Eilenburg

Noch hängen Tapetenreste von den Wänden, die Räume sind leer, auch der Bodenbelag fehlt – doch schon bald könnten in die Wohnung von Kevin Bäsche und Nadine Schumann Menschen aus der Ukraine einziehen. Die beiden Neu-Eilenburger möchten die drei Zimmer im Dachgeschoss ihres Hauses kostenlos zur Verfügung stellen.

„Die Entscheidung dazu fiel uns eigentlich leicht“, sagt Bäsche, während er seinen einjährigen Sohn auf den Knien schaukelt. Er erzählt von Fernsehbildern, flüchtenden Familien. „Auch Kinder in seinem Alter. Das hat mir total das Herz zerrissen.“ Mit seiner Freundin ist er sich schnell einig, den Wohnraum anzubieten. Klar ist aber auch: Alleine schaffen sie das nicht. „Es hilft ja auch keinem, wenn ich sage: Hier ist eine leere Wohnung. Herzlichen Glückwunsch.“ Auf den knapp 90 Quadratmetern ist noch einiges zu machen. Bäsche und Schumann hoffen deshalb auf Unterstützung aus der Region.

Wohnraum für drei bis fünf Menschen

Beide sind erst im vergangenen August mit ihren zwei Kindern aus Leipzig nach Eilenburg gezogen. Die gelbe Doppelhaushälfte nahe des Zentrums war ein Glücksfall für die kleine Familie. „In Leipzig sind die Mieten mittlerweile ja fast unbezahlbar“, sagt Bäsche, der sich freut, dass seine Kinder jetzt viel Platz und einen Garten haben. Perspektivisch möchte das Paar selbst in die oberen beiden Etagen ziehen. Das momentan bewohnte Erdgeschoss ist eigentlich für die Schwiegereltern gedacht. „Als wir uns zusammengesetzt haben, war es aber keine Frage, dass wir damit auch noch ein, zwei Jahre warten können“, sagt der 32-Jährige. „Wir schlafen unten ja genauso gut wie oben. Hier ist Platz für noch eine Familie.“ Drei bis fünf Personen, so schätzt er, können im Haus mit unterkommen.

Aufruf über Facebook: Wer hilft beim Ausbau?

Bäsche und Schumann bauen das Haus Stück für Stück aus. Die Arbeiten im oberen Stockwerk haben schon begonnen. Tapete und Boden wurden an den meisten Stellen schon heruntergerissen, eine Wand müsste entfernt und durch einen Trockenbau ersetzt werden. „So können wir hier natürlich niemanden einziehen lassen, das wäre auch eine Sauerei“, sagt Bäsche. Selbst kann er die drei Zimmer mit Küche und zwei Bädern innerhalb weniger Wochen nicht renovieren. „Dafür fehlt uns die Manpower“, bedauert der 32-Jährige. „Und schlicht auch das Geld.“ Deshalb verbreitet er über Facebook einen Aufruf: „Gibt es jemanden, der sich bereit erklären würde, mit uns die Wohnung bewohnbar zu machen?“, fragt er darin. „Jemanden, der noch Material übrig hat? Bodenbelag, Tapete, Farbe ...“

Erster Erfolg – eine Küche für die Wohnung

Auch bei einem Baumarkt hat er sich schon gemeldet. Vor Ort ist man von seinem Plan begeistert, die Regionalleitung jedoch lehnt ab. Entmutigt ist der 32-Jährige deshalb nicht. „Meine ideale Vorstellung ist es, dass wir ein paar Leute zusammenbekommen, die ein, zwei Wochenenden mit anpacken.“

Kevin Bäsche in einem der Zimmer, die renoviert werden müssen. Die Tapete ist schon ab. Quelle: Hanna Gerwig

Möbel sollen über ebay-Kleinanzeigen kostengünstig organisiert werden. Eine Küche wurde für das Projekt schon angeboten – mit der ausdrücklichen Bedingung, dass die dann tatsächlich auch bei Geflüchteten ankommt. „Es ist vielleicht wichtig, das noch dazu zu sagen. Wir wollen durch die Arbeiten natürlich nicht persönlich profitieren“, beteuert Bäsche. So wolle er später im obere Stockwerk eine Fußbodenheizung installieren, auch die Raumaufteilung soll sich nochmal ändern. „Dann muss sowieso alles wieder raus. Es geht jetzt wirklich um unkomplizierte Hilfe.“

Landratsamt Nordsachsen mietet Wohnungen an

Kaltmiete würde er von seinen neuen Mitbewohnern nicht verlangen, hofft aber, dass „irgendein zuständiges Amt“ die Nebenkosten übernimmt. „Unseren Internetanschluss können wir teilen. Der reicht locker für zwei Familien“, sagt Bäsche, der bei einem großen Telekommunikationsunternehmen arbeitet.

Das Landratsamt Nordsachsen ist in die Pläne bereits eingeweiht. Da man dort aktuell in Größenordnungen Mobiliar beschaffe, seien besonders möblierte Wohnungen von Vorteil. „Wenn nicht alles organisiert werden kann, können wir natürlich auch ergänzen“, heißt es in einer E-Mail. Geplant sei, dass zunächst der Landkreis Wohnungen anmiete. Die Verträge würden später – abhängig vom Status – auf die Geflüchteten übertragen.

Weil alles schnell gehen muss, hoffen Bäsche und Schumann, die Arbeiten bis Ende März beenden zu können. „Mit vielen helfenden Händen schaffen wir das“, ist der Familienvater sicher. Wer ihn unterstützen möchte, erreicht ihn unter der Nummer: 015123086229.

Von Hanna Gerwig