Eilenburg

Falschparker, Müllsünder und Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner von öffentlichen Flächen und Anlagen in Eilenburg nicht beseitigen, müssen sich ab sofort auf mehr Kontrollen einstellen. Die Stadtverwaltung wird ab Juni wochentags auch nach 16 Uhr und an den Wochenenden Politessen auf die Straßen schicken, um für mehr Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Personelle Verstärkung

Wie Annett Krause, Fachbereichsleiterin Bürgerservice mitteilte, sei dafür der Bereich personell aufgestockt worden. Dadurch sei es nunmehr möglich, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten im Außendienst tätig zu werden.

Die Stadtverwaltung kommt damit dem vielfachen Wunsch von Bürgern nach, die mehr Einsatz forderten. Zuletzt gab es immer wieder Kritik wegen Schmutzecken im Stadtpark und zugeparkten Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet. Außerdem wurden im Außenbereich bei Sammel-Aktionen wilde Müllkippen entdeckt.

Appell an die Bürger

Die Verwaltung hofft jetzt, mit der Ausweitung der Kontrollen das Problem in den Griff zu bekommen, appelliert aber auch an die Bürger, auf mehr Sauberkeit und Ordnung zu achten und beispielsweise Hausmüll nicht illegal in öffentlichen Abfallbehältern zu entsorgen.

Von Nico Fliegner