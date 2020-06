Eilenburg

Die Eilenburger Polizei sucht den Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerin eines 26-Zoll-Damen-Fahrrades, Marke Scirocco, Typ All. Das violett-farbene Rad wurde am 1. Juni in Eilenburg gefunden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Eilenburg, Telefon 03423 664100.

Anzeige

Von LVZ