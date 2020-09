Eilenburg

Die Polizei Eilenburg sucht nach der Eigentümerin beziehungsweise dem Eigentümer eines weinroten Damenrades. Die Beamten hatten das Rad sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass es im Zeitraum von 13. bis 31. Juli 2020 am Bahnhof in Eilenburg-Ost entwendet wurde. Hinweise bitte an das Polizeirevier Eilenburg unter Telefon: 03423 664100.

Von LVZ