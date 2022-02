Eilenburger Polizei schnappt Einbrecher und findet Beute

Eilenburg

Die Eilenburger Polizei konnte am Dienstag einen Ermittlungserfolg vermelden. Ein 21-Jähriger muss sich nun wegen Einbruch, Hehlerei und Diebstahl verantworten, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Am Freitagnachmittag wurde die Eilenburger Polizei über eine mögliche Hehlerei informiert. Im Zuge der Ermittlungen konnte Dienstagvormittag ein junger Mann kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er versuchte, Ringe zu verkaufen, die er am 11. Februar 2022 nahe der Eilenburger Kiesgrube gestohlen hatte.

Einbruch in Eilenburger Einfamilienhaus

Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen und seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten einen Fahrzeugschlüssel. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieser Pkw-Schlüssel aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus vom 11. Februar 2022 stammte. Der Tatverdächtige war an diesem Tag mutmaßlich über eine Terrassentür in das Wohnhaus im Stadtgebiet Eilenburg gelangt und entwendete Tablets, einen Laptop, den Fahrzeugschlüssel und weitere Schlüssel.

Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten die entwendeten Gegenstände aus dem Einfamilienhaus und stellten sie sicher. Die Prüfung eines Haftantrages wurde durch die Staatsanwaltschaft abgelehnt und der 21-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Von lvz