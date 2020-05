Eilenburg

Die Eilenburger Polizei sucht den Eigentümer eines Damenfahrrades, das am 2. Mai in Eilenburg gefunden wurde. Dabei handelt es sich um ein 28-Zoll-Damenrad, Marke: Raleigh, Typ: Glamour 7, Farbe: Weiß. Hinweise bitte an das Polizeirevier Eilenburg (Telefon 03423 664100).

Anzeige

Von LVZ