Eilenburger Polizei sucht Besitzer dieses Fahrrades

Eilenburg

Die Eilenburger Polizei sucht die Besitzerin oder den Besitzer eines Fahrrades, das am 1. April in Eilenburg festgestellt wurde. Während einer Streife hatten Beamte einen namentlich bekannten Jugendlichen mit dem Fahrrad angetroffen und kontrolliert. Er gab an, es einige Tage zuvor am Netto-Einkaufsmarkt am Eilenburger Nordring mitgenommen zu haben. Allerdings wurde das Fahrrad bisher nicht als gestohlen gemeldet.

Hinweise bitte an das Polizeirevier

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen beziehungsweise wem gehört dieses Fahrrad? Es handelt sich um ein 28-Zoll-Damenrad der Marke Mexller, an dem einige Umbauten vorgenommen wurden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17, Telefon: 03423 6640.

Von LVZ