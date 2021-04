Eilenburg

Die Eilenburger Polizei sucht die Besitzerin oder den Besitzer eines Damenfahrrades 26“. Das Rad der Marke Mars ist schwarz/altrosa und hat eine Korbhalterung vorn. Gefunden wurde es am 28. März in der Bahnhofstraße in Eilenburg.

Hinweise sind erbeten an das Polizeirevier Eilenburg unter Telefon 03423 664100.

Von LVZ