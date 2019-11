Eilenburg

Die Polizei in Eilenburg bittet um Hinweise zu den Besitzern eines Koffers mit Werkzeugen und Bohrsätzen sowie eines Mountain Bikes der Marke Cube. Der Koffer wurde in einer Garage in der Fischeraue entdeckt, in dem noch weiteres Diebesgut lagerte. Einiges konnte den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet und wieder übergeben werden, anderes wie dieser Koffer nicht. Bei der Kontrolle eines wegen einschlägiger Vergehen bekannten Tatverdächtigen hat die Polizei zudem ein offensichtlich hochwertigeres Fahrrad sichergestellt. Auch dieses wurde offenbar gestohlen, wem es gehört, ist unklar.

Auch der Besitzer dieses Werkzeugkoffers wird gesucht. Quelle: Wolfgang Sens

Hinweise ans Polizeirevier Eilenburg

Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich an das Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring, Telefon 03423 6640) wenden.

Von Kathrin Kabelitz