Eilenburg

Die Polizei Eilenburg sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwoch, den 12. Juni, gegen 11.15 Uhr an der Zufahrt zum Lidl-Markt, Ziegelstraße 4, in Eilenburg ereignet hat. Die Fahrerin eines grauen Kleinwagens (vermutlich Opel Corsa mit orangefarbenen Radkästen) wollte den Parkplatz über die Zufahrt verlassen und musste verkehrsbedingt halten. Aus Richtung Eilenburg-Stadt befuhren zwei 15-jährige Mädchen mit ihren Fahrrädern den Radweg linksseitig der Fahrbahn in Richtung Eilenburg-Ost. Die Jugendlichen hielten kurz vor dem Pkw an, setzten dann aber doch ihre Fahrt fort. In diesem Moment fuhr auch die unbekannte Fahrzeugführerin los und rammte die Räder. Beide Jugendliche fielen mit ihren Rädern um und verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

Die Eilenburger Polizei bittet nun um Hinweise unter Telefon 03423/6640.

Von Kathrin Kabelitz