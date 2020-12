Eilenburger Post-Agentur-Betreiber reagiert auf Kundenkritik

Eilenburg

Als der Eilenburger Kurt Krause dieser Tage in der Post-Filiale in der Breite Straße in der Muldestadt eine frankierte Karte loswerden, sich aber wegen der kurzen Übergabe-Zeit nicht in die lange Schlange der Wartenden einreihen wollte, bekam er den Hinweis zu hören: Hinten anstellen. Der Rentner zeigte wenig Verständnis: „Die Post will den Kunden sehen, wenn er Postwertzeichen kauft, und dann noch, was er damit anstellen wird.“ Seinem Frust darüber machte er in einem Leserbrief in der LVZ Luft.

Es dürfen nur zwei Kunden ins Geschäft

Diesen hat auch Mario Bernhardt vom Multi-Bestell-Center in Eilenburg gelesen, das unter anderem die Partneragentur der Deutschen Post betreibt. Ob der Eilenburger von Kunden oder den Mitarbeitern angesprochen wurde, wisse er zwar nicht. Dennoch warb Bernhardt um Verständnis für die derzeit schwierige Situation: „Wegen der bestehenden Coronaverordnungen dürfen mein Geschäft derzeit nur zwei Kunden betreten. Zu normalen Zeiten ohne Corona setze ich in der Vorweihnachtszeit drei Mitarbeiter ein, womit wir dem Kundenansturm besser Herr werden. Jedoch ist dies in diesem Jahr nicht möglich.“

Es werden deutlich mehr Pakete verschickt als im Vorjahr

Das Aufkommen allein in seiner Filiale an Sendungen, die abgeholt oder abgegeben werden, sei immens angestiegen. „Im Vergleich zum Vorjahr sind es in der Ausgabe schätzungsweise 50 Prozent, in der Annahme rund 30 Prozent mehr“, so Mario Bernhardt. Deshalb sei auch mit längeren Wartezeiten zu rechnen. „Ein Zwischendurch-mal-kurz-Reinkommen und einfach was abgeben, ist nicht möglich, da alles was bei uns aufgegeben wird, von den Mitarbeitern bearbeitet und kontrolliert werden muss. Meine Angestellten müssen sich konzentriert auf jeden Kunden einlassen, um Fehler zu vermeiden. Ich kann die wartenden Kunden verstehen, welche ihren Unmut äußern, wenn ein Kunde sich vordrängelt.“

Bemühungen um Briefkasten vor Geschäft bisher erfolglos

Mario Bernhardt wies zudem darauf hin, dass rund 200 Meter weiter ein Briefkasten sei, der für frankierte Sendungen genutzt werden könne. In diesem Zusammenhang ließ er nicht unerwähnt, „dass ich bereits seit Jahren darum kämpfe, einen Briefkasten vor meinem Geschäft aufstellen zu dürfen.“ Bisher habe ihm die Stadt aber immer wieder Gründe benannt, warum dies nicht möglich sei. So sei der Fußweg mit 2,50 Meter zu schmal für den Briefkasten, der 38 Zentimeter tief sei. Ein Rollstuhl könne dann dort nicht mehr langfahren.

Von Kathrin Kabelitz