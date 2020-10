Eilenburger René Wagner angelt sich die Goldene Esche

Eilenburg

Die Goldene Esche geht an René Wagner. Der Chef des Sportfischervereins Petri Heil in Eilenburg hat zur Mitgliederversammlung im Lokal Schloßaue jetzt diese Auszeichnung von Friedrich Richter überreicht bekommen. Der Geschäftsführer des Anglerverbandes Leipzig (AVL) und Präsident des Anglerverbandes Sachsen war extra in die Muldestadt gekommen, um Wagner zu ehren. Eigentlich sollte dies im Rahmen der Verbandsausschusssitzung des AVL im November in Höfchen erfolgen. Weil der Eilenburger aus gesundheitlichen Gründen daran nicht teilnehmen kann, übergab Richter die Auszeichnung vor Ort. Mit der Goldenen Esche würdigt der Verband das aktive Bemühen des Petrijüngers um ein aktives Zusammenwirken von Anglern, Stadt, Technischem Hilfswerk und Freiwilliger Feuerwehr.

René Wagner gehört seit 50 Jahren dem Anglerverband an

Für den 60-Jährigen ist es nicht die erste Auszeichnung, eigentlich hat er schon fast alles, was es auf regionaler und Landesebene zu holen gibt, erhalten. In diesem Jahr gehört René Wagner dem Deutschen Anglerverband 50 Jahre an. Vom Verband gibt es dafür eine Urkunde. Frank Müller, ein befreundeter Holzkünstler aus Doberschütz, von dem auch der im Stadtpark als angelnden Heinzelmann umgestaltete Eichenstamm stammt, schenkte ihm einen geschnitzten, angelnden Bär.

Von ka