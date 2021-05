Eilenburg

Das Gewerbegebiet am Schanzberg vor den Toren der Stadt Eilenburg füllt sich. Gleich zwei bereits hier ansässige Unternehmen wollen sich um jeweils einen halben Hektar vergrößern. Damit sind dann 70 der 92 zu vergebenden Hektar verkauft.

Stockmeier Chemie Eilenburg hat weitere Kaufoption

Bei den Käufern handelt es sich zum einen um das seit 1996 ansässige Unternehmen Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH, in dem derzeit rund 80 Personen beschäftigt sind. Das Unternehmen, das überwiegend den Mittelstand mit Chemikalien für die Produktion und Reinigung versorgt, möchte nun seine Kapazitäten erweitern und mittelfristig weitere 10 bis 20 neue Arbeitsplätze schaffen. Zunächst wurde jetzt nur der Kaufantrag über 5600 Quadratmeter gestellt, um Stellplätze für die Mitarbeiter zu schaffen. Zugleich hat sich das Unternehmen aber eine einjährige Kaufoption für weitere 60 000 Quadratmeter einräumen lassen.

Innovativer Flüssigboden kommt aus Eilenburg

In dem anderen Fall wollen die Produktions- und Vertriebsgesellschaft (PROV) und die Flüssigboden GmbH weitere 4500 Quadratmeter in der Johann-Gutenberg-Straße erwerben. Seit 1998 sorgen die heute 30 Mitarbeiter mit den ständig weiter entwickelten Anlagen und Rezepturen dafür, Erdboden flüssig zu machen, was vor allem in der Kanal- und Tiefbaubranche große Vorteile bringt.

Geschäftsführerin Sylvia Wöhlert gab gegenüber der Stadt an, dass das Gelände als Abstellfläche für die gesamte Technik, darunter Kompaktanlagen, Mischfahrzeuge, Rohrverlegehilfen, Radlader und Bagger, benötigt wird. Dafür sollen bis Ende 2024 rund 150 000 Euro in eine Halle investiert werden.

Stadt nimmt 215 000 Euro ein

Die Stadt, die die beiden Gewerbeflächen für 21 Euro je Quadratmeter verkauft, nimmt beim Zustandekommen der beiden Verkäufe, denen der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung einmütig zugestimmt hat, 215 000 Euro ein.

Von Ilka Fischer