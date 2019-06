Eilenburg

Die Ausbildung von Altenpflegern gewinnt am Berufsschulzentrum (BSZ) Eilenburg auf der Roten Jahne immer mehr an Bedeutung. „Pflege ist uns eine Herzenssache geworden“, sagt Schulleiterin Dagmar Fröhlich (55) vor dem Hintergrund, dass Seniorenheime und Pflegedienste in der Region großen Personalbedarf haben.

Pflege – ein schlechtes Image?

Die Ausbildung zum Altenpfleger gibt es seit 2013 am Berufsschulzentrum. Dabei zählt dieser keineswegs zu den Lieblingsberufen junger Leute. Denn die Pflege hat generell ein schlechtes Image. Dagmar Fröhlich bedauert das, weil oftmals auch in den Medien ein falsches Bild erweckt werde. Von einem harten Job, verbunden mit Stress und psychischer Belastung ist da die Rede. Und oft heißt es, die Bezahlung ist schlecht.

Verdienst als Altenpfleger

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums verdienen derzeit Fachkräfte in der Altenpflege bundesweit im Median 2621 Euro brutto pro Monat. Dennoch gibt es regionale Unterschiede von fast 1000 Euro: Demnach wird ein ausgebildeter Altenpfleger mit 1985 Euro in Sachsen-Anhalt vergütet, der in Baden-Württemberg erhält dagegen bis zu 2937 Euro. Die Schulleiterin am BSZ Eilenburg geht davon aus, dass die Entgelte künftig steigen werden, allein schon weil es den Bedarf nach qualifiziertem Personal gebe und das schwer zu bekommen sei. Das gelte auch für die Ausbildungsvergütung. In der Region erhält ein Azubi im ersten Lehrjahr zwischen 500 und 600 Euro. Das ist unterschiedlich, weil beispielsweise große Wohlfahrtsverbände an Tarifen gebunden sind und mehr zahlen als private Einrichtungen. „Die Ausbildung wird gut vergütet, aber es gibt noch Spielraum nach oben“, sagt Christian Matysek (32), Fachkonferenzleiter für Pflegeberufe am BSZ.

Was die Schüler am BSZ lernen

Derzeit gibt es eine Klasse mit zwölf Azubis. Für das neue Schuljahr sind bereits 16 Frauen und Männer zugelassen. Fröhlich rechnet mit insgesamt zirka 20 Auszubildenden, die nach den Sommerferien die duale Ausbildung beginnen. Duale Ausbildung bedeutet, dass die künftigen Altenpfleger einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb abschließen, dort tätig werden und auch ein monatliches Gehalt bekommen. Im BSZ erhalten sie dann über drei Jahre theoretischen und praktischen Unterricht. Voraussetzung ist unter anderem der Realschulabschluss, ein gleichwertiger Bildungsabschluss oder ein qualifizierter Hauptschulabschluss beziehungsweise eine vorherige Ausbildung zum Krankenpfleger.

Christian Matysek weiß, wie das Rüstzeug für die jungen Leute konkret auszusehen hat. Vermittelt würden sämtliche Fähigkeiten, die zur eigenverantwortlichen Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen erforderlich seien, so Matysek. Die Azubis müssten beispielsweise fit sein, was die Ausführung von ärztlichen Anordnungen betreffe, zum Beispiel Spritzen verabreichen, Verbände richtig anlegen oder Katheter wechseln. Es gebe einen medizinischen und einen sozialen Teil, der auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgelegt sei. Zudem lernen die Azubis die Praxis, in dem sie das ganze üben.

„Job muss man wirklich machen wollen“

Die Frauen und Männer, die am BSZ den Beruf Altenpfleger lernen, kommen aus einen relativen großen Einzugsbereich. „Wir haben Auszubildende aus Eilenburg und Umgebung bei uns, aber auch aus Taucha, Bad Düben, Bad Schmiedeberg, Wurzen, teilweise auch aus Delitzsch“, erzählt Schulleiterin Fröhlich. Einige haben bereits vorher einen anderen Beruf gelernt und wollten sich umschulen. Andere beginnen die Altenpfleger-Ausbildung, um sich weiter zu qualifizieren.

Elisa-Marie Beyrich (23) lernt den Beruf im Caritas-Altenpflegezentrum St. Martin in Eilenburg und ist nunmehr mit der Ausbildung fertig. Sie hat sich bewusst für diesen Beruf entschieden, „weil ich gerne anderen Menschen helfe und ihren letzten Abschnitt im Leben schön gestalten möchte, dass sie sich wohlfühlen und mich auch mögen“, erzählt sie. Man müsse aber „für so einen Job geboren sein und den auch wirklich wollen“.

Das sieht auch Daniela Köchel (27) so, die in der ambulanten Pflege bei der Volkssolidarität in Eilenburg arbeitet und ein Drittel ihrer Ausbildungszeit geschafft hat. „Man lebt für diesen Beruf und er gibt einem sehr viel mit“, erzählt die junge Frau. Vor allem sei das die Dankbarkeit der älteren Menschen – ihre größte Motivation.

In der Pflege arbeiten ist dabei nicht nur Frauensache. Der 20-jährige Kevin Kröner, der in der K&S-Seniorenresidenz in Eilenburg tätig ist, wollte schon ganz früh in der Altenpflege arbeiten. Seine Oma war Stationshilfe in einem Pflegeheim. Er sei dann mal mit gewesen und habe sofort Gefallen an diesem Beruf gefunden, berichtet er. Da war er in der siebten Klasse.

Ausbildung verändert sich ab 2020

Die Ausbildung am BSZ Eilenburg loben alle drei Schüler. Es gehe nicht nur um den „trockenen Unterricht“, sagt Elisa-Marie. „Auch das Miteinander mit den Lehrern ist gut“, ergänzt Kevin. Ebenso sei die schulische Ausstattung gut. „Dafür muss ich auch mal ein Dank an unseren Schulträger loswerden“, fügt Schulleiterin Fröhlich an. Das ist der Landkreis. Und der unterstütze das BSZ auf vielfältige Weise.

Was die Pflegeberufe angeht, wird es ab 2020 bundesweit Neuerungen geben. Die drei Berufe Kinderkrankenpfleger, Gesundehits- und Krankenpfleger und Altenpfleger fallen weg, stattdessen gibt es den Pflegefachmann oder die Pflegefachfrau. Das soll den Pflegeberuf attraktiver machen und Absolventen könnten später schneller ihr Berufsfeld wechseln, weil sie quasi in allen drei Berufen ausgebildet werden.

Das Berufsschulzentrum auf der Roten Jahne freut sich auf diese Herausforderung. „Unser Anliegen ist es, in Zukunft die Einrichtungen in Nordsachsen mit qualifizierten Kräften zu versorgen“, sagt Dagmar Fröhlich und weiß, dass der Beruf Pflegefachmann/-frau einer mit Zukunft ist.

Berufsschulzentrum Eilenburg Im Berufsschulzentrum (BSZ) Eilenburg, das sich im Doberschützer Ortsteil Rote Jahne befindet, werden 15 Berufe gelehrt. Das sind u.a. Betonfertigteilbauer, Verfahrensmechaniker, Maurer, Hochbaufacharbeiter, Anlagentechniker, Kfz-Mechatroniker, Schornsteinfeger, Heilerziehungspfleger, Erzieher, Altenpfleger, Krankenpflegehelfer und Sozialassistent. Außerdem kann man eine zweijährige Fachoberschule in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales absolvieren. Am BSZ sind 53 Lehrer tätig. Derzeit besuchen rund 930 Schüler die 1997 eröffnete Einrichtung. Dem BSZ ist ein Internat angegliedert. Es bietet auswärtigen Schülern eine günstige Möglichkeit, Berufsausbildung und Unterkunft zu kombinieren. www.bsz-eilenburg.de

Von Nico Fliegner