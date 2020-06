Eilenburg

Die seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossene Eilenburger Schwimmhalle wird voraussichtlich vor Ende der Sommerferien nicht öffnen. Trotz der Schließung passiere aber jede Menge in der Einrichtung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Grundreinigung, neue Überlaufrinnen und Info-Monitor

Derzeit würden vorrangig Reparaturarbeiten durchgeführt. Diese umfassen das Entfernen einer verschlissenen Anlage im Keller, eine generelle Grundreinigung und die Anbringung neuer Überlaufrinnen sowie die Montage eines Info-Monitors im Foyer, der künftig auch Einblicke in die Halle ermöglichen wird. Weiterhin werden neue Schlösser in den Schließfächern angebracht und teilweise in der Sauna neue Fliesen verlegt. Dies war aufgrund eines Mangels der bisherigen verwendeten Fliesen notwendig geworden.

Anzeige

Modernes Kassensystem kommt im August

Wie berichtet wurde im Eingangsbereich bereits die alte Kasse samt Drehkreuz abgebaut. Die Arbeiten waren für die Sommerschließzeit während der Ferien geplant, wurden jedoch aufgrund der aktuellen Situation vorverlegt. In diesem Zuge werden defekte Fliesen und Setzungen im Boden des Foyers repariert. Der Beschaffung eines neuen Kassen- und Schrankschlosssystems hat der Stadtrat im Dezember 2019 zugestimmt. Die Anschaffung wurde hinsichtlich eingetretenen Verschleißes notwendig und umfasst den Ersatz der Kassenanlage inklusive Kassenautomaten, die Erneuerung des Drehkreuzes sowie der Zutrittskontrollsysteme und aller Schrankschlösser in Halle und Sauna. Der Einbau des neuen Kassensystems ist im August geplant.

Weitere LVZ+ Artikel

Alte Mehrfachkarten müssen umgetauscht werden

Die Stadtverwaltung weist aber darauf hin, dass im neuen System alte Mehrfachkarten nicht eingelesen werden können. Diese werden bei der Umstellung des Kassensystems ausgetauscht und das Guthaben bleibt erhalten. Die Schwimmhalle bittet aber generell darum, dass abgelaufene oder leere Mehrfachkarten zurückgebracht werden. Das Pfand von fünf Euro wird zurückerstattet. Derzeit sind noch 3000 Mehrfachkarten im Umlauf.

Von LVZ