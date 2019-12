Eilenburger Schwimmhalle erhält neues Kassensystem

Eilenburg

Die Schwimmhalle in Eilenburg erhält im nächsten Jahr ein neues Kassensystem. Der Stadtrat hat jüngst die Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro beschlossen.

Kosten zu hoch?

Für Irritationen in den Besucherreihen haben die Kosten gesorgt. Thomas Sigismund äußerte in der Einwohnerfragestunde, dass er keinen Sinn darin sehe, eine Kasse, die funktioniere, für besagte 80.000 Euro zu erneuern. Heiko Leihe, Chef der Eilenburger Kulturunternehmung, zu der die Schwimmhalle gehört, stellte daraufhin klar, dass nicht allein die Kasse so viel Geld kostet, sondern das gesamte damit zusammenhängende System. Dazu gehören Kassenautomat, Drehkreuz, Schlösser und Schlüssel für die Spinde.

Erneuerung seit langem geplant

Das derzeitige Kassensystem ist seit 2005 in der Schwimmhalle in Betrieb und damit in die Zeit gekommen. Eine Erneuerung war schon seit langem geplant, nunmehr soll sie im neuen Jahr erfolgen. Die Eilenburger Schwimmhalle zählt im Jahr über 85.000 Besucher und eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Stadt.

Von nf