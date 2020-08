Eilenburger Schwimmhalle öffnet wieder – mit Neuerungen

Eilenburg

Sechs Monate nach der Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet die Eilenburger Schwimmhalle wieder für Besucher. Wie Heiko Leihe, Chef des städtischen Eigenbetriebes Kulturunternehmung sagte, sei am 1. September der erste öffentliche Badetag in der beliebten Einrichtung.

Zahlreiche Hygienemaßnahmen

In den vergangenen Wochen ist einiges passiert in der Schwimmhalle. Unter anderem seien zahlreiche Hygienemaßnahmen auf den Weg gebracht worden, damit sich Besucher sicher in der Schwimmhalle aufhalten könnten. Unter anderem gebe es an der Theke eine spezielle Schutzwand, die das Unternehmen Alu-Systemtec Eilenburg GmbH baut. Die Firma fertigt im Zuge der Corona-Pandemie Spuckschutz-Wände aus Alu, Glas oder Plexiglas. Über eine solche Vorrichtung verfügt jetzt auch die Schwimmhalle. Der Einsatz sei für längere Zeit geplant, so Leihe weiter. Man habe sich für eine Glas-Variante entschieden.

Anzeige

In diesen Tage soll auch das neue Kassensystem fertiggestellt werden und damit pünktlich zum Schwimmhallen-Start zur Verfügung stehen. Ebenfalls seien die Spinde mit neuen Schlössern versehen worden. Alles Maßnahmen, die seit Langem geplant waren.

Weitere LVZ+ Artikel

Termin für Saunanacht

Die ersten Termine stehen indes auch schon fest. Für den 25. September ist eine lange Saunanacht geplant. Besucher können sich von 19 bis 1 Uhr zu einem mottobezogenen Thema verwöhnen lassen. Eine Verpflegung sei allerdings nicht möglich. Gemischte Sauna gibt es dann wieder am 3. Oktober von 9 bis 15 Uhr. Und alle Ferienkinder könnten sich ab 19. Oktober auf gesonderte Öffnungszeiten freuen. Wie immer gibt es auch Montag und Donnerstag das Frühschwimmen und Freitag ab 16 Uhr die Kinderspielstunde. Die Sauna hat wochentags ab 14 Uhr geöffnet. Dienstags steht sie nur Männern zur Verfügung, mittwochs nur den Frauen, ansonsten ist gemischte Sauna.

28 Grad warmes Wasser

Die Schwimmhalle in Eilenburg gibt es seit über 40 Jahren. Sie verfügt über zwei Edelstahlbecken für Schwimmer und Nicht-Schwimmer. Die Wassertemperatur beträgt 28 Grad Celsius. Nico Fliegner

Eintritt und Öffnungszeiten: Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder von 3 bis 16 Jahren zahlen 2,50 Euro. Geöffnet ist am 1. September von 14 bis 20 Uhr. Weitere Zeiten: www.kulturunternehmung.de

Von Nico Fliegner