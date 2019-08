Eilenburg

Hanna Thurecht und Stefanie Krätzschmar, beide Fachangestellte für Bäderbetriebe, schrubben in diesen Tagen schon für die neue Saison der Eilenburger Schwimmhalle, auch wenn diese erst am Montag, dem 19. August, startet.

Stammkunden freuten sich über Angebot

Die Schwimmhalle, die im ersten Halbjahr mit 53 000 Gästen sogar rund 6000 Besucher mehr als im Vergleichszeitraum des bisherigen Rekordjahres 2017 zählte, schließt damit erstmals nur zwei Wochen. Auch deshalb, so der Schwimmhallenchef Michel Müller optimistisch, habe man in diesem Jahr sogar die 90 000er-Marke im Visier. Einen kleinen Beitrag dazu leisten die 850 Gäste, die die erstmals in den Sommerferien angebotenen Schwimmzeiten nutzten. Michel Müller: „Das Stammpublikum war dankbar über das montags und donnerstags mögliche Frühschwimmen. Die Ferienkinder nutzten dagegen mehr die Öffnungszeit von 10 bis 14 Uhr.“ Für eine genaue Analyse, ob sich die Sache rechnet, würden allerdings noch einige Zahlen auf der Ausgabenseite fehlen, so Michel Müller. Doch prinzipiell schließt er eine Wiederholung in den Folgejahren nicht aus.

18 Firmen in zwei Wochen eingetaktet

Ganz ohne Schließzeit geht es aber trotzdem nicht. „Wir haben den Plan in diesem Jahr sehr eng getaktet“, erklärt Michel Müller, „so dass alles in zwei Wochen passt.“ Immerhin Handwerker von 18 Firmen geben sich in diesen Tagen in der Schwimmhalle die Klinke in die Hand. Hinzu kommen die Mitstreiter des Schwimmhallenteams, die nicht im Urlaub sind und mitwirbeln.

Künftig LED-Scheinwerfer unter Wasser

Während in dem großen Becken das Wasser drin bleiben kann, liegt das Nichtschwimmerbecken bereits trocken. „Hier wollen wir“, so Michel Müller, „unter anderem die drei Unterwasserscheinwerfer auf LED umstellen.“ Neben weniger Energieverbrauch verspricht sich das Schwimmhallenteam von diesen auch eine längere Haltbarkeit. Klappt es, sollen perspektivisch die zwölf Scheinwerfer im großen Becken folgen. Daneben werden Fliesen als Gewährleistung repariert, weitere werden neu verfugt oder zum Teil ersetzt. Im Nichtschwimmerbecken wird das Filtermaterial ausgetauscht, die Brandschutzklappen in der Lüftung werden wie die Notbeleuchtung, die Duscharmaturen, die Einbruch-, Alarm- und Brandmeldeanlagen gewartet und gegebenenfalls repariert.

Saunanacht am 30. August

Bis zur Eröffnung der Saison in zehn Tagen soll dann nicht nur alles abgearbeitet, sondern auch alles blitzblank sein. Seit April wird zudem bereits getüftelt, wie die verschiedensten Nutzer unter einen Hut zu bringen sind. So gilt es, neben dem öffentlichen Schwimmen, dem Schulschwimmen und dem Vereinssport beispielsweise die steigende Anzahl von Rehakursen einzutakten. „Allein deren Zahl klettert von sieben auf elf“, sagt Michel Müller. Hinzu kommen Kurse wie Aquafitness, Wassergymnastik, verschiedenste Schwimmlernkurse und Babyschwimmen. „Wir sind damit sehr gut ausgelastet.“ Derzeit, so bedauert er, sei damit beispielsweise einfach kein Zeitfenster für das Schwangerenschwimmen frei. Bedarf wäre da, so Michel Müller, der sich mit seinem Team, das ab Herbst zehn Leute, darunter zwei Azubis umfasst, auf die neue Saison freut. Und er vergisst natürlich nicht, schon jetzt auf den ersten Saison-Höhepunkt zu verweisen: Am Freitag, dem 30. August, wird von 19 bis 1 Uhr zur langen Saunanacht eingeladen.

Von Ilka Fischer