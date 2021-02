Eilenburger Schwimmhalle soll weiteres Becken bekommen

Eilenburg

Die Schwimmhalle in Eilenburg platzt mit regelmäßig über 85 000 Besuchern im Jahr aus allen Nähten. Die Idee, sie zu vergrößern, schwebt dem Team unter der Leitung von Michel Müller daher schon lange vor. Mit Mitteln aus dem Programm Strukturwandel Kohleausstieg könnte das nun gelingen.

Anbau erhält zweites Nichtschwimmerbecken

Konkret, so erklärt Heiko Leihe, Chef der Kulturunternehmung, zu der neben der Schwimmhalle auch noch Bürgerhaus, Museum und Bibliothek gehören, gehe es insbesondere um ein zweites Nichtschwimmerbecken für Ganztagsangebote. Auch bei Reha-Kursen oder beim Baby- und Kleinkindschwimmen könne der Bedarf derzeit nicht gedeckt werden.

Und genau da soll nun ein rund zwei Millionen Euro teurer Anbau Abhilfe schaffen. Er soll mit einer Grundfläche von 350 Quadratmetern direkt rechts vor die Schwimmhalle unter Einbeziehung des Bereichs der Fahrradständer hingesetzt werden. Dieser Anbau, der in etwa der Größe von drei Eigenheimen entspricht, ließe sich später nicht nur weitgehend separat betreiben, sondern könnte zudem ohne größere Eingriffe in den laufenden Betrieb errichtet werden. Darüber hinaus hätte er den Vorteil, dass in der unteren der zwei Etagen eine Lagermöglichkeit für Chemikalien geschaffen werden kann.

Projekt passt perfekt zum Strukturfonds

Der Anbau soll auch weitere Umkleidemöglichkeiten insbesondere von Sammelumkleiden für Schulklassen schaffen, für die derzeit die Kapazität nicht ausreicht.

Allerdings verweist Heiko Leihe darauf, dass das Projekt mit der Förderung steht und fällt: „Bisher haben wir da weder eine Zu- noch eine Absage.“ Doch aus seiner Sicht passt das Projekt, das in diesem Jahr fertig geplant und schon 2022 gebaut werden könnte, einfach perfekt zum Kohle-Strukturfonds. Denn schließlich ist für diesen das Ziel formuliert worden, „den Wohlstand und die Lebensqualität der betroffenen Regionen zu erhalten und auszubauen“.

Eilenburger lieben ihren „Schwarzbau“

Die Eilenburger Schwimmhalle, die sich mit dem Tierpark alljährlich um den Titel, die beliebteste Freizeiteinrichtung der Stadt Eilenburg zu sein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert, gehört für die Muldestädter zum Wohlfühlen auf jeden Fall seit Jahrzehnten dazu.

Ein klein wenig hängt das vielleicht auch mit der Geschichte des im Dezember 1978 eröffneten schlichten Funktionalbaues zusammen. Obwohl die Schwimmhalle damals nie in irgendwelchen Finanzplänen der Stadt auftauchte und daher nicht ganz zu unrecht als größter Eilenburger Schwarzbau bezeichnet werden könnte, sind Mitte der 1970er-Jahre dennoch immer irgendwie Material- und Arbeitskräfte heranorganisiert worden. Vielleicht auch deshalb wussten die Eilenburger ihre Schwimmhalle von Anfang an besonders zu schätzen und hielten ihr selbst nach der Wende und in Zeiten der Spaß- und Erlebnisbäder die Treue.

Schwimmhalle ging auch in der Flut nicht unter

2002, als die Schwimmhalle in den Fluten des Jahrhunderthochwassers unterzugehen drohte, gab es ebenfalls eine große Sympathie- und Spendenwelle. Dass die Einrichtung schließlich mit der großzügigen Förderung von EU und Bund ab Herbst 2003 saniert werden konnte, feierten die Eilenburger am 30. Oktober 2004 mit einem großen Schwimmhallenfest.

Bis heute hält die Begeisterung der Eilenburger für ihre Schwimmhalle an. Sie und Gäste aus dem Umland genießen hier schließlich nach wie vor gern das, was sie in den modernen Nachfolgebauten meistens nicht können: In Ruhe ihre Bahnen ziehen. Und wenn hinterher noch ein Saunagang gefällig ist? Dann bringt sie bis heute garantiert die Sauna und nicht der Preis ins Schwitzen.

