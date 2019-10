Eilenburger Shisha-Bar sorgt weiter für Ärger

Eilenburg

Monika Neumann-Wächtler macht ihrem Unmut Luft. Als Eilenburgs Stadtrat jetzt tagte, trat sie zur Einwohnerfragestunde zum nun wiederholten Mal ans Mikrofon. Ihr stinkt es, dass die Shisha-Bar neben ihrer Gaststätte „Monis kleine Oase“ in der Torgauer Straße unangenehm riechende Dämpfe von sich gibt – von denen fühlt sie sich als Anwohnerin seit Monaten belästigt. So sehr, dass sie gar Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) einlud, sich an einem Abend im Schlafzimmer selbst einen Eindruck zu verschaffen: „Sie wissen nicht, wie es da riecht.“

Einwohnerin hakt nach

Die Mühlenpreis-Trägerin macht keinen Hehl daraus, dass sie enttäuscht ist, dass sich bisher nichts getan habe: „Haben wir das wirklich nötig als Eilenburger, uns so klein zu machen? Wollen Sie wirklich meine Nachbarn und mich aus Eilenburg verdrängen?“ Zudem wollte sie wissen, ob es zum einen ein immissionsschutzrechtliches Gutachten gäbe und ob alle rechtlichen Voraussetzungen für dieses Gewerbe überprüft worden seien.

Rechtliche Voraussetzungen für Baugenehmigungen sind erfüllt

„Es sind sämtliche rechtliche Voraussetzungen geprüft worden, die zur Erteilung der Baugenehmigung geführt haben“, antwortete Ralf Scheler. Anfangs sei die Ableitung des Rauches auf nicht rechtmäßige Weise über ein Edelstahlrohr erfolgt. Weil das nicht rechtmäßig sei, habe der Schornsteinfeger den Betreibern die Auflage erteilt, den Abzug über den Hausschornstein neu zu regeln. „Dies muss erfüllt worden sein, nach unserer Kenntnis ist dies überprüft worden“, so Scheler. Mehr könne nicht getan werden.

Umweltamt soll nochmal zu kontrollieren

Sollte es tatsächlich noch riechen, müsste der widerrechtlich angebrachte Außenschornstein weiter benutzt werden: „Dies kann man überprüfen und das werden wir tun.“ Annett Krause vom Fachbereich Bürgerservice bot an, „dass wir das Umweltamt bitten, nochmal zu kontrollieren.“ Viel Vertrauen hat Monika Neumann-Wächtler in dieses Vorgehen offenbar nicht: „Die kommen am Tag, abends riecht es. Meine Gäste sagen, da können wir gleich mitrauchen, ohne, dass wir bezahlen. Glauben Sie mir, es riecht.“

Von Kathrin Kabelitz