Eilenburger Singschule führt 2020 neues Musical auf

Ende Februar beginnen die Proben für das neue Kindermusical der Eilenburger Rinckart-Singschule. Der Chor wird diesmal nach den Winterferien das Kindermusical „Nach uns die Sintflut“ von Johannes Matthias Michel einstudieren. Zum Stadtfest im Juni soll es aufgeführt werden.

Die Geschichte der Arche Noah

Das Stück verbindet die Geschichte der Arche Noah mit einem modernen Hochwasser und dessen ökologischen Ursachen und Folgen. Dabei, so Kantorin Lena Ruddies, gibt es diesmal eine Kooperation mit dem Kinderchor der Grundschule in Jesewitz unter Leitung von Jeanette Weitzel. Auch die „Musical-Mäuse“ der ökumenischen Kindertagesstätte St. Marien wirken mit.

Ende Februar starten die Proben

Erster Probentermin ist Mittwoch, der 26. Februar, im Gemeindehaus. Eltern können ihre Kinder gerne ab sofort für dieses Projekt bei Lena Ruddies anmelden. Die Aufführung findet beim Stadtfest 2020 in Eilenburg am Sonntag, dem 14. Juni, um 15 Uhr in der Stadtkirche statt.

Singschule gibt es seit 2005

Die Rinckart-Singschule ist ein Kinderchor, den es seit 2005 gibt. In ihm singen unter der Leitung von Kantorin Lena Ruddies Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. Jeden Mittwoch außer in den Schulferien treffen sich die Kinder für 45 Minuten und üben meistens für eine Aufführung. Im Herbst stehen immer das Martinsspiel und das Krippenspiel auf dem Programm. Im Sommer wird ein Kindermusical aufgeführt. In diesem Jahr war es das Stück „Randolfo und der eine Ton.“

Es steht, so sagt Lena Ruddies, immer die Freude am Singen im Vordergrund. Die Kantorin achtet aber auch auf eine gute Gesangstechnik und gibt Tipps, wenn es mit der Stimme nicht gleich klappt. Gleichzeitig lernen die Kinder Themen wie Freundschaft, Nächstenliebe oder Weihnachten bewusst kennen, indem sie sie nachspielen.

