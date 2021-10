Eilenburger Sportfashion-Händler stattet 500 Teams aus

Eilenburg

„Entscheidend is‘ auf‘m Platz“, wusste schon die BVB-Ikone Alfred Preißler. Was der Dortmunder Rekordtorschütze der fußballerischen Teamleistung zuschrieb, interpretiert Eilenburgs Sportfashion-Outlet SportSpar.de als cleveren Sponsoring-Erfolg. Von der deutschlandweit größten Trikotsponsoring-Aktion profitierten so viele Herren-Mannschaften des Amateurfußballs wie noch nie, informiert das Unternehmen. Knapp zwei Monate lang bewarben sich insgesamt 9000 Vereine um einen Trikotsatz: 500 Teams dürfen nun in neuer Kluft mit dem Sportspar-Brustprint auflaufen.

Auf die Beine helfen

Angesichts klammer Kassen, abgemeldeter Spieler und Sponsorenflucht brauche es in den sportlich schweren Zeiten eine Motivationsspritze für den Amateurfußball, sind die Initiatoren überzeugt. Knapp 50 000 Mannschaften unter dem Dach der DFB-Landesverbände sowie Hobbyteams erhielten die Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen und ihr Team neu auszustatten. Das Siegerpaket besteht aus 18 Sets mit Langarmtrikots, Shorts und Stutzen. Neun Farbvarianten standen zur Auswahl.

„Die aufsehenerregende Aktion bringt unsere Marke auf die Sportplätze aller Bundesländer“, freut sich Sportspar-Gründer Jevgenij Borisenko und ergänzt: „Umso schöner, dass wir dazu beitragen, den Spielbetrieb zu gewährleisten und den Teamgeist zu fördern.“

Großer Traum bleibt

Der Einsatz habe sich voll gelohnt und bereits zur Planung der nächsten Sponsoring-Aktion geführt. Nur ein großer Traum stünde noch aus, verrät er: „Ich bin gespannt, ob einmal zwei Mannschaften mit unseren Trikotsätzen gegeneinander spielen. Wenn ja, muss ich davon unbedingt ein Foto haben!“

