Eilenburger Stadtmuseum öffnet am 1. Juni wieder

Das Eilenburger Museum öffnet am 1. Juni wieder nach der langen, coronabedingten Schließzeit. Besucher können damit wieder alle Einrichtungen unter dem Dach des Roten Hirsch, also Stadtbibliothek, Museum und Tourist-Information nutzen, teilte Franziska Trump vom Museum mit.

Ausstellung mit Überraschungen

Gäste des Hauses können sich gleich auf eine besondere Ausstellung freuen. Sie heißt „Decelith aus Eilenburg“ und beschäftigt sich mit dem Chemiewerk von seinen Anfängen bis heute. „Die neue Sonderausstellung wird sicher nicht nur ehemalige ECWler begeistern und überraschen“, sagt Franziska Trump. Denn wer weiß schon, dass die Schallplatte eine Erfindung aus Eilenburg ist? Seit 1936 stellte die Deutsche Celluloid-Fabrik AG Kunststoffe unter der Marke Decelith her. In diese Zeit fällt auch die Vinylschallplatte, die auf der Berliner Funkausstellung 1939 als bedeutende Neuvorstellung galt.

Aber nicht nur um die Schallplatte geht es in der aufwendig gestalteten Sonderschau. In Eilenburg wurde eine Vielzahl von Produkten erfunden. Museumsleiter Andreas Flegel blättert in Patenten der Deutschen Celluloid-Fabrik, die ebenso Teil der Ausstellung sind und auf die Anfänge im 19. Jahrhundert zurückgehen. Insgesamt werden rund 400 Exponate gezeigt, darunter Produkte, in denen das Eilenburger Knowhow steckt, und Fotos, die den Wandel des Werks bis zu seiner gescheiterten Privatisierung Anfang 1990 dokumentieren. Dabei ist der Fundus mit ECW-Exponaten viel größer – um die 1000 Exponate sind es letztlich, die Andreas Flegel gesichert hat, die aber aus Platzgründen nicht alle gezeigt werden können.

Das Museum kann von zwölf Personen je Stunde besucht werden. Der Aufenthalt in der Bibliothek ist auf 30 Minuten und im Museum auf 60 Minuten pro Person begrenzt. Zudem benötigen alle ab sieben Jahren einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Für Genesene und Geimpfte (14 Tage nach der Zweitimpfung) entfällt die Testpflicht. Ein Selbsttest zu Hause gilt nicht mehr, nur ein Test, der in einem Testzentrum gemacht wurde. Ebenso ist es möglich, einen Schnelltest mitzubringen und unter Aufsicht vor Ort zu machen.

Besuchstermine können über das Internet gebucht werden: www.terminland.de/kue. Weitere Infos unter Telefon 03423 652222. Geöffnet ist das Museum am 1. Juni von 10 bis 18 Uhr.

