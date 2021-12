Eilenburger Stadtparkteich: Schlamm soll verschwinden

Eilenburg

Der bemitleidenswerte Zustand des Eilenburger Stadtparkteiches ist seit Langem ein Ärgernis. Doch 2022 wird vielleicht nicht gleich alles gut, aber es wird auf jeden Fall besser. Wie Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski informierte, werde es im Februar vorbereitende Arbeiten geben. „Ein Amphibienfahrzeug, das vorn mit einem Rechen bestückt ist, wird dann zunächst das Grobe vom Grund des Teiches holen.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bakterien brauchen zwölf Grad Celsius

Sobald die Wassertemperatur auf dem Grund zwölf Grad Celsius erreicht hat, also voraussichtlich im Mai, sollen dann Bakterien in Verbindung mit Sauerstoff den biologischen Schlammabbau übernehmen. Allerdings könnte es sein, so beugt der Bauamtsleiter schon mal vor, dass es für die bis zu 1,5 Meter dicke Schlammschicht mehrere Anläufe braucht. Die Stadt hat für den biologischen Schlammabbau zunächst 10 000 Euro veranschlagt. Für eine herkömmliche Teichsanierung standen dagegen bis zu 130 000 Euro im Raum, die von der Stadt nicht zu stemmen sind.

Von Ilka Fischer