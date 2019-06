Eilenburg

Die Muldestadt hat gewählt. Das Ergebnis sieht deutlich anders aus, als es noch vor fünf Jahren der Fall war. Und das hat Folgen. Unter anderem müssen sich die neugewählten Vertreter der Eilenburger nun mit einem kleineren Stadtrat auseinandersetzen. Nur 20 der 22 Sitze konnten vergeben werden, da die AfD nur drei Kandidaten zur Kommunalwahl aufgestellt hatte. „Wir hätten zwei Sitze mehr haben können. Das ist sehr traurig für uns. Viele haben noch Angst davor, für die AfD Gesicht zu zeigen, weil sie diffamiert oder angegriffen werden könnten“, so der neue AfD-Fraktionsvorsitzende Ferdinand Wiedeburg.

Dennoch wolle die AfD sich nun bestmöglich für lokale Themen einsetzen. „ Eilenburg liegt in Leipzigs Speckgürtel. Das wollen wir nutzen und Gewerbetreibende anlocken. So können wir Arbeitsplätze schaffen und über die Gewerbesteuer Geld für andere Ziele generieren“, sagt Wiedeburg. In der Zuwanderung sieht der Eilenburger eine große Chance für die Muldestadt, zeigt sich aber auch besorgt: „Wir können sehr froh sein, dass viele Leute herziehen. Das muss jedoch geregelt ablaufen und die Infrastruktur darauf vorbereitet sein.“ Dies sei eine der wichtigsten Aufgaben für den Stadtrat in den kommenden Jahren.

CDU und Grüne bilden stärkste Fraktion

Stärkste Fraktion im Stadtrat wird die CDU zusammen mit dem Grünen-Stadtrat Enrico Kunze sein. Sie kommen gemeinsam auf sechs Sitze. „Es gab konstruktive Gespräche seitens der gewählten Stadträte der CDU mit Herrn Kunze und wir werden in der nächsten Wahlperiode eine Fraktion bilden“, so Uwe Hofmann, Vorsitzender des CDU Stadtverbandes der Muldestadt. Der geringeren Sitzanzahl im Rat steht er positiv gegenüber. Hofmann erklärt: „Gemessen an der Einwohnerzahl Eilenburgs war der bisherige Stadtrat zu groß – hatte zu viele Mitglieder. Die Größe des Stadtrats auf ein normales Maß zurückzuführen, war schon immer eine Position der CDU. Mit 20 Stadträten und Oberbürgermeister wird der künftige Stadtrat eine angemessenere Größe haben.“

Nun gilt es für das neue Gremium schnellstmöglich handlungsfähig zu werden. Hofmann weiter: „Insbesondere für die neu gewählten Stadträte gilt es dann, sich zu orientieren und zu finden.“ Erste Ziele seien nun unter anderem die Sanierung des Stadtparkteiches, die Überführung des ehemaligen Amtshauses und Radwege im Innenstadtbereich.

SPD , Linke und AfD kleinste Fraktionen mit jeweils drei Sitzen

Die SPD und die Linke ziehen mit jeweils drei Sitzen als eigene Fraktionen in den Stadtrat ein. „Es muss unbedingt alles dafür getan werden, dass die Erweiterung der Tschanter-Oberschule zügig erfolgen kann. Ein weiterer Ausbau der Kapazitäten der anderen Kita´s und Schulen muss ebenso kontinuierlich stattfinden, damit weiterer Zuzug für Familien mit Kindern nach Eilenburg attraktiv wird“, so Mathias Teuber, der die stellvertretende Leitung der SPD-Fraktion übernimmt, zu den ersten Zielen im neuen Stadtrat. In dem Wahlsieg der AfD sieht Teuber auch eine Chance für die Sozialdemokraten: „Der Erfolg der AFD bei den Kommunalwahlen ist eine große Enttäuschung aber auch großer Ansporn zugleich.“ Er halte es für falsch, dass bei der Kommunalwahl Kandidaten abgestraft wurden, die sich seit Jahren für das Wohl der Gemeinde einsetzen. Die generelle Unzufriedenheit vieler sei bei einer solchen Personenwahl unpassend.

Die Sorge vor erhöhten Elternbeiträge für Krippen und Kindergärten teilt auch der Fraktionsvorsitzende der Linken, Jürgen Prochnow. „Auch beim Straßenbau müssen wir nun Prioritäten setzen. Wir müssen ermitteln, wo es dringend ist und was wir uns leisten können“, so der Stadtrat weiter. Beide Themen seien sehr nah am Bürger und sollten möglichst schnell nach der Konstituierung am 7. Juli diskutiert werden.

Frei gewählte Vertreter werden zweit stärkste Kraft

Mit zusammen fünf Sitzen bringen sich die Freien Wähler und Freigeister in den Stadtrat ein. Den Vorsitz wird Ellen Häussler ( FW) übernehmen, stellvertretend wird Max Seehaus (Freigeister) sie bei den Aufgaben unterstützen. Gemeinsam wolle man nun ein neues Konzept für den Stadtpark einbringen, das Müllproblem der Stadt angehen und langfristige Lösungen für die Schullandschaft finden, so Seehaus.

Von Tilman Kortenhaus