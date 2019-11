Eilenburger Stadtrat: Stadtfest hätte eher vergeben werden können

Eilenburg

Das Stadtfest 2020 findet vom 5. bis 7. Juni statt. Darüber hatte die LVZ berichtet und auch geschrieben: „Die diesjährigen Unwägbarkeiten sind auch darauf zurückzuführen, dass die Stadträte … über den Vertrag nur von Jahr zu Jahr und nach dem jeweiligen Stadtfest entscheiden wollen, obwohl bei solchen Großereignissen Vorlaufzeiten von über einem Jahr vorteilhaft sind.“

Vertrag wurde erst im September vorgelegt

SPD-Stadtrat Mathias Teuber will das so nicht stehen lassen und erklärt: „Die späte Vergabe am 2. September an die Coex ist nicht die Schuld der Stadträte, sondern allein ein Problem der Verwaltung.“ Sie habe den Vertrag schließlich erst in der Septembersitzung vorgelegt. „Dies wäre aber auch im Juli möglich gewesen.“

Mathias Teuber, der selbst als Gastronom Erfahrungen hat und prinzipiell die Vorteile einer Vorlaufzeit von über einem Jahr anerkennt, begründet die auch von ihm mit getroffene Entscheidung für eine unterjährige Vergabe des Stadtfestes so: „Wir waren mit der Coex nicht hundertprozentig zufrieden. Daher kam auch der Vorschlag, das Stadtfest immer unmittelbar danach auszuwerten und es dann für das darauffolgende Jahr zu vergeben.“

Derzeitige Vertragslaufzeit kein Dogma

Das könne aber auch schon im Juli sein. Er sehe dies vor allem als Ansporn für die Coex. Er signalisierte aber auch, dass die unterjährige Vertragslaufzeit kein Dogma sein muss. „Ich kann mir zumindest vorstellen, dass wir, gute Erfahrungen bei den nächsten Stadtfesten vorausgesetzt, in zwei, drei Jahren auch noch mal über eine längerfristige Vertragsbindung im Stadtrat sprechen können.“

Von Ilka Fischer