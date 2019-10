Eilenburger Stadtverwaltung setzt auf E-Mobilität

Eilenburg

Die Stadtverwaltung Eilenburg hat einen neuen Dienstwagen. Seit etwas mehr als drei Wochen ist er im Einsatz – mit Stadtlogo und ohne Benzin. „Wir gehen mit gutem Beispiel voran“, sagt Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Als ein neues Auto angeschafft werden musste, fiel in der Verwaltung der Großen Kreisstadt die Entscheidung diesmal zugunsten eines Elektro-Autos.

Die Rathaus-Mitarbeiter können ihre Dienstwege ab jetzt ohne Benzinverbrauch zurücklegen. In den letzten Wochen waren sie mit dem E-Auto schon täglich nachhaltig unterwegs. Für kurze und mittellange Betriebswege sei das E-Auto bestens geeignet. Nach vollständigem Aufladen können 300 Kilometer damit zurückgelegt werden. Geladen wird das Fahrzeug täglich am Rathaus.

Keine öffentliche Ladestation für Eilenburg in Sicht

Eine öffentliche Ladestation gibt es in Eilenburg derzeit nicht. Das wird sich so bald wohl auch nicht ändern. „Wir würden gern eine öffentliche Ladestation in Eilenburg anbieten“, so Scheler. Doch das Vorhaben scheitert an den hohen Kosten. Rund 25 000 Euro kostet eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge. Damit sich die Investition lohne, müssten entsprechend viele Elektro-Autos die Station nutzen. In Eilenburg wie auch im gesamten Landkreis Nordsachsen ist das jedoch nicht der Fall. Nach Angaben des Landratsamts sind von insgesamt 114 971 im Landkreis zugelassenen Pkw nur 118 Elektrofahrzeuge. Eilenburg verzeichnet 11 und Bad Düben nur fünf Elektro-Autos. Die Stadt Eilenburg hat Fördermittel für eine öffentliche Ladestation beantragt. Doch die Förderung sei vom Bund nicht bewilligt worden, berichtet Scheler.

Zu wenig E-Autos und mangelnde Infrastruktur

Obwohl die Bundesregierung 2015 das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) auf den Weg brachte, um Elektro-Fahrzeuge mit verschiedenen Maßnahmen zu fördern, fehlt es an Infrastruktur. Zum erhofften Anstieg im Verkauf von E-Autos ist es nicht gekommen. Laut Kraftfahrtbundesamt machten Elektro-Autos 2018 einen Anteil von gerade einmal einem Prozent aller neu zugelassenen Pkw in Deutschland aus. Auch sind sie im Anschaffungspreis vergleichsweise teuer.

Ein einheitliches Ladestation-System gibt es bisher nicht. In Eilenburg gibt es laut Energiebeauftragtem des Landkreises zwei Ladestationen: beim Autohaus Schmidt (An der Schondorfer Mark 3, Ladestation ist derzeit defekt) und im Autowaschpark (Am Alten Celluloidwerk 2). Eine öffentliche und zentral gelegene Ladestation der Stadt ist jedoch nicht in Planung. Das hindert den Zuwachs an E-Mobilität. Dazu Scheler: „Hier beißt sich die Katze in den Schwanz – die einen schaffen sich kein Elektro-Auto an, weil es zu wenig Ladestationen gibt und es gibt so wenig Ladestationen, weil es so wenig Elektro-Autos gibt.“ Obwohl es im Landkreis in näherer Zukunft kein großflächiges Netz von Ladestationen geben wird, sind Klimaschutz und Energieeffizienz wichtige Themen. Zumindest im eigenen Fuhrpark wird – so wie in der Stadtverwaltung Eilenburg – auf E-Mobilität gesetzt. Als gutes Beispiel.

Von Lilly Günthner