Eilenburger Stadtwerke-Kunden werden gezielt belogen

Eilenburg

In der Muldestadt sind dreiste Betrüger unterwegs. Wie Stadtwerke-Geschäftsführerin Maike Trulson-Schulte am Dienstag informierte, hätten sich diese vor allem auf ältere Kunden spezialisiert. Danach würden Drückerkolonnen, die für Vattenfall Verträge abschließen, bei Stadtwerke-Kunden klingeln. „Um einen Vertragsabschluss zu bekommen“, so empört sich Maike Trulson-Schult, „lügen sie dann ganz unverfroren und behaupten, dass die Eilenburger Stadtwerke an Vattenfall verkauft worden sind.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verträge sind reinste Abzocke

Daraufhin unterzeichnete Verträge, die die Stadtwerke inzwischen einsehen konnten, bezeichnete Trulson-Schult als reinste Abzocke. Denn die Kunden im Netzgebiet Eilenburg zahlen im Jahr 2022 bei einem Stromverbrauch von 3000 kWh dann insgesamt 1232 Euro und damit 217 Euro mehr als bei den Stadtwerken. Beim Gas fällt der Unterschied sogar noch drastischer aus. Bei einem Jahresverbrauch von 17 500 kWh sind es 2023 Euro und damit stolze 644 Euro mehr. Ein einmalig gewährter Vattenfall-Bonus, so die Stadtwerke-Chefin, ist dabei schon mit einberechnet.

Kundenbüro hilft bei Widersprüchen

Kunden, die einen solchen Vertrag unterschrieben haben, können diesen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Wer dabei Hilfe wünscht, erreicht das Kundenbüro der Stadtwerke unter Telefon 03423/687424. Wer möchte, kann auch persönlich in die Sydowstraße kommen. Das Kundenbüro hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, sowie montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 16 Uhr und dienstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Ilka Fischer