Eilenburger Stadtwerke: Kunden zahlen ein Jahr lang weniger

Gute Nachrichten für die rund 12 000 Strom- , 3500 Gas- und 1500 Wärmekunden der Eilenburger Stadtwerke. Sie bekommen die am Montag im Bundestag beschlossene Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent statt für ein halbes, sogar für das ganze Jahr.

Ablesen bis Dezember ist Voraussetzung

Wieso, das erklärt Stadtwerke-Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult: „Wir profitieren da mit unseren Kunden einmal davon, dass wir ein kleines Unternehmen sind und der Ablesezeitraum jeweils vor dem 31. Dezember endet.“ Denn bei den Stadtwerken sei es anders als bei großen Energieversorgern machbar, dass die Zählerstände aller Kunden für das laufende Jahr komplett im Dezember abgelesen werden.

Und die vom Bundestag beschlossene Steuersenkung beinhaltet, dass bei sogenannten „Lieferungen und sonstigen Leistungen“ von Strom, Gas und Wärme der Mehrwertsteuersatz des Ablesezeitpunktes für den gesamten Abrechnungszeitraum gilt.

Kunden profitieren automatisch

„Damit“, so freut sich Maike Trulson-Schult mit ihren Kunden, „müssen diese für unsere Produkte ein ganzes Jahr nur den geminderten Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent zahlen.“ Handeln müssen die Kunden dafür übrigens nicht. Mit der Jahresrechnung 2020, die den Stadtwerkekunden im Januar 2021 zugeht, wird die Steuer für den Verbrauch des gesamten Jahres ermittelt und korrigiert. Die Vereinfachungsregel für die Abschlagszahlungen mache eine unterjährige Anpassung der Abschläge unnötig. Die Steuersenkung werde in jedem Fall automatisch in der Jahresrechnung berücksichtigt. Ein Vier-Personen-Haushalt mit durchschnittlichen Stromkosten von etwa 716 Euro spart damit rund 19 Euro.

Bürokratie hält sich in Grenzen

Der bürokratische Aufwand hält sich für die Stadtwerke nach Aussage der Geschäftsführerin übrigens in Grenzen. Die Abrechnung erfolgt über die Abrechnungssoftware SAP und die Senkung der Umsatzsteuer betrifft alle SAP-Anwender. Die Gelsenwasser AG, welche seit drei Jahren 35 Prozent der Stadtwerke-Anteile hält, stellt die Software zur Verfügung. „Die Änderung wird dann einmal zentral für alle Mandanten eingerichtet und dann funktioniert das“, ist Maike Trulson-Schult überzeugt.

Von Ilka Fischer