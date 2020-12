Eilenburg

Oh, wie schön war das im Vorjahr – wer zumindest in Erinnerungen an den Eilenburger Weihnachtsmarkt von 2019 schwelgen will, kann seinem Gedächtnis nun auch mit einem Imagefilm der Eilenburger Stadtwerke auf die Sprünge helfen. „Statt der üblichen Flyer und Anzeigen“, so Stadtwerke Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult, „haben wir Ende 2019 eine rund dreiminütige Liebeserklärung an unsere Stadt drehen lassen.“

Drehen auf dem 2019er-Weihnachtsmarkt

Die Stadtwerke, die selbst oft eher im Verborgenen für Licht und Wärme sorgen, haben das Filmteam daher nicht nur ins Blockheizkraftwerk, sondern auch zu den vorrangig von ihnen unterstützten Vereinen geschickt. Es hat daher mit dem Burgverein den Weihnachtsmarkt besucht. Gedreht wurde aber auch in der Partner-Grundschule Eilenburg-Berg, die es wie die Stadtwerke genau seit dem 1. März 1996 gibt.

Das Filmteam tauchte aber auch in der Schwimmhalle ab, wo die Stadtwerke seit ihrer Gründung für das superwarme Badewasser sorgen. Es genoss zudem die wohlige Wärme im Tierpark-Tropicana, wo die Stadtwerke das eigentlich für das Unternehmensjubiläum vorgesehene Geld in die Heizung steckten. Und natürlich darf auch ein Besuch im Ilburg-Stadion, wo das Unternehmen so manchen Kick erst möglich macht, nicht fehlen.

Film läuft auch bei Youtube

Der Film, der wegen Corona bisher nur im kleinen Rahmen zur September-Sitzung im Stadtrat präsentiert werden konnte, soll künftig auf der derzeit in Überarbeitung befindlichen neuen Homepage der Stadtwerke zu finden sein. Schon jetzt zu sehen ist er aber bei Youtube. Außerdem ist er auf der Tierpark-Homepage verlinkt.

Von Ilka Fischer