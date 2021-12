Eilenburger Stadtwerke investieren – hier soll gebaut werden

Eilenburg

Die Stadtwerke Eilenburg, die mit 33 Mitarbeitern derzeit jährlich für 15 Millionen Euro Energie an 10 000 Strom-, 2000 Gas- und 1500 Fernwärmekunden verkaufen, wollen im kommenden Jahr rund 1,4 Millionen Euro beim Strom und Gas investieren. „Allerdings“, so schränkt Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult ein, „könnten die derzeit total überhitzten Märkte für Material und Bauleistungen dazu führen, dass wir das eine oder andere aussitzen.“ Doch dann gilt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo wird was gebaut – hier gibt es die Übersicht

Was ist konkret geplant? Im Zuge der für 2022 angekündigten Straßenbaumaßnahmen des Landkreises im Bereich der Sprottaer Landstraße wird hier nicht nur eine neue Gasleitung verlegt. Zugleich werden Stromfreileitungen durch Erdkabel ersetzt sowie Hausanschlüsse erneuert.

Einklinken beim Straßenbau

Die Straßenbauarbeiten der Stadt im Bereich der Hochhausstraße nutzen die Stadtwerke voraussichtlich im zweiten Quartal, um hier ebenfalls neue Strom- und Gasleitungen zu verlegen. Entsprechende Vorarbeiten in den angrenzenden Bereichen Rosa-Luxemburg-Straße/Gabelweg sind bereits Ende des vergangenen Jahres erfolgt.

Bei den Bauarbeiten am Dr.-Külz-Ring, den die Stadt Eilenburg 2022 als zentralen und barrierefreien Bushaltepunkt der Stadt komplett umkrempeln wird, klinken sich die Stadtwerke ebenfalls mit ein. Hier, aber auch in den angrenzenden Bereichen der Wallstraße, Rinckartstraße und Bahnhofsstraße, sollen ab Anfang des Jahres neben Gas- auch Stromleitungen (Mittel- und Niederspannung) neu verlegt werden.

Bereits für Anfang 2022 geplant ist das Verlegen einer neuen Mittelspannungsleitung zwischen dem geplanten Kreisverkehr für Edeka in der Ziegelstraße und dem Schalthaus in der Dobritzmark. Von Letzterem wird das gesamte Netz von Eilenburg gesteuert.

Rückbau von Freileitungen

Außerdem investieren die Stadtwerke, die bereits 2021 unter anderem eine neue Trafostation in der Torgauer Landstraße errichtet und rund 700 000 Euro in ihrem Konzessionsgebiet (Eilenburg ohne Kospa-Pressen) in die Ertüchtigung des Stromnetzes investiert haben, auch weiter in den Rückbau von Freileitungen.

„Insgesamt haben wir derzeit immerhin noch 24 Kilometer im Stadtgebiet“, macht Maike Trulson-Schult deutlich. In der Kellerstraße, wo 2021 die Freileitungen in die Erde verlegt worden sind, sollen nun noch rund 50 Meter Gasleitung ausgetauscht werden. Eine Koordination mit den Strom-Arbeiten sei leider nicht möglich gewesen.

Sturm legt Schwachstellen bloß

Erst beim Sturm am 21. Oktober hatte sich mal wieder gezeigt, wie anfällig Freileitungen sind. Als damals ein mehr als baumstarker Lindenast in der Lutherstraße auf eine Freileitung krachte, hatte das zur Folge, dass 50 Haushalte über 24 Stunden ohne Strom waren. In der Lutherstraße 1 bis 19 sollen auch deshalb nun im dritten Quartal Erdkabel verlegt werden.

Bereits im Gange sind diesbezügliche Arbeiten in der Brunnerstraße /Adolf-Damaschke-Straße. Hier verschwinden nicht nur die Freileitungen, sondern es werden zugleich Hausanschlüsse erneuert. Das Gleiche trifft auch auf die Thomas-Müntzer-Straße zu, die auch noch im ersten Halbjahr in Angriff genommen werden soll.

Maike Trulson-Schult zieht jedenfalls das Fazit: „Wir sehen unsere Stadtwerke gerade auch mit diesen Investitionen gut für die Energiewende aufgestellt.“

Von Ilka Fischer