Eilenburger Stadtwerke wollen 2040 klimaneutral sein

Eilenburg

Alle reden vom Klimaschutz – die Stadtwerke Eilenburg handeln. „Ja, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein“, verkündet Geschäftsführerin Marion Trulson-Schult. In 20 Jahren will das Unternehmen, das derzeit 10 000 Strom-, 2000 Gas- und 1500 Fernwärmekunden zählt, seine Energie unter Ausschluss fossiler Brennstoffe beziehen beziehungsweise auch selbst produzieren.

Es gibt zwei weitere relevante Themen

Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult hat für die Eilenburger Stadtwerke die Klimaneutralität 2040 im Blick. Quelle: Ilka Fischer

„Wir haben“, so die Geschäftsführerin, „unseren strategischen Kurs in den vergangenen Monaten justiert und für das nachhaltige Handeln drei relevante Themen identifiziert.“ Neben dem Klima handelt es sich dabei um die Themen Gesundheit und Sicherheit.

Weg zum Ziel wird derzeit definiert

Allerdings, so räumt sie ein, seien die Ziele damit zwar definiert, doch die Wege dahin müssten nun gefunden werden. Derzeit werde dafür bei den Stadtwerken in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro BET, das deutschlandweit die Interessengemeinschaft Klimawerk initiiert und auch einen Sitz in Leipzig hat, zunächst einmal der Ist-Zustand analysiert. Daraus werde dann die weitere Strategie entwickelt. Doch unabhängig davon werde schon jetzt, so Trulson-Schult, bei allen investiven Entscheidungen der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen mitgedacht.

Drei konkrete Beispiele

Drei konkrete Beispiele, wie die Stadtwerke klimaneutral werden wollen, kann Marion Trulson-Schult schon mal nennen.

1. Bei dem im Jahr 1999 in Betrieb gegangenen Blockheizkraftwerk ist vorgesehen, dass bei einem technisch notwendigen Austausch der Module diese dann auf jeden Fall auch wasserstofftauglich sind. Die jetzigen Module würden nämlich noch nicht mal Biogas schlucken.

2. Fest steht damit auch: Die Wärmeerzeugung des BHKW der Stadtwerke wird über kurz oder lang nicht mehr mit Erdgas erfolgen. Ob es aber tatsächlich Wasserstoff wird, ist offen. „Derzeit prüfen wir da tatsächlich auch andere Optionen. Sobald da die Entscheidung gefallen ist, welche unserer Ideen zur Umsetzung kommt, werden wir berichten“, so die Geschäftsführerin, die dafür aber noch keinen Zeitpunkt nennen konnte.

3. Zudem geht es natürlich darum, dass die Stadtwerke beim Austausch alter Gasleitungen bereits jetzt darauf achten, dass diese wasserstofftauglich sind. Ganz konkret werden die Stadtwerke in diesem Jahr noch rund um den Dr.-Külz-Ring, in einem Teilbereich der Sprottaer Landstraße und in der Hochhausstraße die Gasleitungen der neuen Generation verlegen.

Gesundheit und Sicherheit mit Vorrang

Neben dem Klimaschutz will die Geschäftsführerin des Unternehmens, das inzwischen einen Jahresumsatz von rund 14 Millionen Euro in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme erzielt, aber auch die Themen Gesundheit und Sicherheit nicht vergessen wissen. „Wir haben da eine Verantwortung für unsere 30 Mitarbeiter.“

Papier mit konkreten Folgen

Das inzwischen wiederholt zertifizierte Arbeitsschutzmanagement fängt bei ergonomischen Stühlen an, führt über Beleuchtung an den Arbeitsplätzen und dem Schutzwerkzeug der Monteure bis zur Prozessbeschreibung bei Arbeitsabläufen. Letzteres steht dann nicht nur auf dem Papier, sondern hat auch konkrete Folgen. So haben die Stadtwerke beispielsweise am 21. Oktober 2021, als bei einem Sturm ein baumstarker Lindenast die Stromleitungen in der Lutherstraße kappte, weder bei dem Sturm noch in der Nacht, sondern erst am Morgen danach ihre Leute an den Freileitungen hantieren lassen. Dies sei zwar für die betroffenen Haushalte hart, doch Marion-Trulson-Schult wirbt auch um Verständnis: „Die Gesundheit geht vor.“

Von Ilka Fischer