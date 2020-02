Eilenburger Steinmetz mit Silbernem Meisterbrief geehrt

Eilenburg

Schon als Kind hat sich Andreas Heinitz für Granite, Gneise und den Steinmetzberuf begeistern können. Woher diese Faszination kam, das weiß der 56-Jährige selbst nicht so genau. „Das ist von innen heraus gewachsen. Ich fand es immer toll, dass der Steinmetz sofort sehen kann, was er gemacht hat.“ Bei so viel Begeisterung scheint es nur logisch, dass der gebürtige Eilenburger heute selbst als Steinmetz tätig ist.

Silbener Meisterbrief für 25 Jahre Meisterschaft

Seit 1983, dem Jahr, in dem seine Ausbildung begann, ist er nun schon mit dem Handwerk verbunden. Die ersten Lehrjahre absolvierte er bei der PGH Ofenbau in Eilenburg und der Denkmalpflege in Leipzig. Später zog es ihn zum Bauunternehmen Bock in Groitzsch, das ihn tatkräftig beim Erwerb seines Meistertitels unterstützte. Diesen erwarb er schließlich 1995. Bereits ein Jahr zuvor machte er sich in den Eilenburger Weinbergstraße selbstständig, wo er bis heute einen Zwei-Mann-Betrieb leitet. Am vergangenen Sonnabend wurde Andreas Heinitz von der Handwerkskammer zu Leipzig daher mit dem Silbernen Meisterbrief für 25 Jahre Meisterschaft geehrt.

Steinmetz aus Leidenschaft

Bis heute hat sich der Steinhandwerker seine Leidenschaft bewahren können. „Ich mache alles mit Herzblut.“ Besonders schätzt Heinitz die Arbeit im Freien. Doch eigentlich will er sich gar nicht auf einen Aspekt seines Handwerks beschränken. „Für mich ist das nicht nur eine Arbeit, sondern eine Lebensart. Bei der Arbeit vergeht die Zeit für mich wie im Flug.“

Dabei gehört es zu seinem Beruf, häufig mit dem Tod konfrontiert zu sein. In seiner Werkstatt fertigt der Meistermetz vor allem Baukörper und Schmuckelemente. Auch Renovierungsarbeiten gehören zu seinem Job. So hauchte er im Frühjahr 2018 etwa dem Mitscherlich-Denkmal im Eilenburger Stadtpark neues Leben ein. Spezialisiert hat sich Heinitz jedoch auf die Fertigung personalisierter Grabdenkmäler. Neben dem handwerklichen Know-how braucht es daher auch viel Taktgefühl. Denn oft kommen seine Kunden nach einem Trauerfall zu ihm. „Die Kundenberatung ist sehr wichtig. Da geht es darum, herauszufinden, wie man den Leuten helfen kann.“

Natürlich muss Heinitz aber auch handwerkliche Expertise vermitteln. Viele Kunden kämen oft mit falschen Vorstellungen zu ihm. „Welches Material ist für den Wunsch des Kunden am geeignetsten? Da muss man die Wünsche schon mal in die richtige Richtung lenken.“

Größter Wunsch: Noch einmal ausbilden

Über die Nachricht, mit dem Silbernen Meisterbrief ausgezeichnet zu werden, hat sich Heinitz sehr gefreut. „Das ist eine Wertschätzung des deutsches Meisters. Nach der Abschaffung der Meisterpflicht ist die Qualität vielerorts runtergegangen. Es gibt viele Berufe, die dringend wieder einen Meister brauchen.“

Hat die Auszeichnung dazu geführt, dass Heinitz seine Karriere noch mal Revue passieren ließ? „Nein“, versichert er. „Wenn ich mich mit anderen Steinmetzkollegen treffe, machen wir das ohnehin ständig.“ Ob er trotzdem seine schönste Erinnerung nennen kann? Kurz muss Heinitz überlegen, doch dann sagt er: „Die Lehrlinge. Wie sie während der Ausbildung gewachsen sind und sich weiterentwickelt haben.“

Sechs Lehrlinge hat der Steinmetzmeister auf ihrem Berufsweg begleitet. Sein beruflich größter Wunsch ist es, noch einmal einem jungen Menschen die Handwerkskunst des Steinmetz beizubringen. „Ich würde gerne noch einmal ausbilden, bevor ich in Rente gehe.“

Von Bastian Schröder