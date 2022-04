Eilenburger Stromkunden werden von dubiosen Anrufen behelligt

Eilenburg

In Eilenburg gibt es derzeit wieder dubiose Anrufe in Sachen Stromverträge. Darauf weisen die Stadtwerke Eilenburg hin. Betroffen war mit Doreen Schwarz jetzt sogar auch eine Mitarbeiterin. Sie erzählt: „Ich wurde auf meinem Handy angerufen, auch mein Name und die Adresse waren dem Anrufer bekannt. Es ginge um den auf meinen Namen laufenden Stromvertrag. Auf meinen Hinweis, dass ich selbst bei den Stadtwerken arbeite, wurde eine Höherstufung in Aussicht gestellt. Doch meine Gegenfragen wurden von dem Mann, der sehr bestimmt und barsch sprach, nicht beantwortet.“

Dreiste Lügen

Die Stadtwerke, die davon ausgehen müssen, dass der Anruf bei der Mitarbeiterin nicht der einzige ist, erklären daher, dass sie mit ihren Kunden von sich aus keinen telefonischen Kontakt aufnehmen. Dies betreffe auch gegebenenfalls offene Forderungen. Erst vor rund einer Woche hatten sich vermehrt Bürger an die Stadtwerke gewandt. Bei ihnen hatte sich ein Betrüger am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und behauptet, dass es noch offene Forderungen gebe.

Stadtwerke informieren schriftlich

Die Stadtwerke Eilenburg, die derzeit neben 10 000 Strom-, auch 2000 Gas- und 1500 Fernwärmekunden zählen und derzeit wegen der aktuellen Preisentwicklung am Großhandelsmarkt Neukunden nur in der Grund- und Ersatzversorgung aufnehmen, weisen daher explizit darauf hin: Alles, was in Zusammenhang mit diesen Verträgen zu kommunizieren ist, erfolgt in Schriftform.

Von Ilka Fischer